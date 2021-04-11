وظيفة تقنية شاغرة في الخطوط السعودية

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة الخطوط الجوية السعودية، اليوم الأحد، عن توفر وظيفة تقنية شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق، للعمل في محافظة جدة.
وأوضحت الشركة، أن المسمى الوظيفي: أخصائي الأمن السيبراني (Specialist, Cybersecurity)، مشترطة درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص (الأمن السيبراني، أمن المعلومات، هندسة الحاسب، هندسة النظم، هندسة الاتصالات، تقنية المعلومات، علوم الحاسب) أو ما يعادلها.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى خبرة لا تقل عن سنة في مجال الأمن السيبراني، معادلة المؤهل من وزارة التعليم إذا تم الحصول عليه من خارج المملكة، إجادة اللغة الإنجليزية، بينما سوف يتم رفض طلب التقديم على الوظائف في حالة عدم إرفاق المستندات المطلوبة، وذلك عبر الرابط الإلكتروني التالي من هنــــــــــا .