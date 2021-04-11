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وظيفة تقنية شاغرة في الخطوط السعودية

منذ 25 دقيقة
1474
وظيفة تقنية شاغرة في الخطوط السعودية

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة الخطوط الجوية السعودية، اليوم الأحد، عن توفر وظيفة تقنية شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق، للعمل في محافظة جدة.

وأوضحت الشركة، أن المسمى الوظيفي: أخصائي الأمن السيبراني (Specialist, Cybersecurity)، مشترطة درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص (الأمن السيبراني، أمن المعلومات، هندسة الحاسب، هندسة النظم، هندسة الاتصالات، تقنية المعلومات، علوم الحاسب) أو ما يعادلها.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى خبرة لا تقل عن سنة في مجال الأمن السيبراني، معادلة المؤهل من وزارة التعليم إذا تم الحصول عليه من خارج المملكة، إجادة اللغة الإنجليزية، بينما سوف يتم رفض طلب التقديم على الوظائف في حالة عدم إرفاق المستندات المطلوبة، وذلك عبر الرابط الإلكتروني التالي من هنــــــــــا .

 

وظائف
جدة
الخطوط السعودية

التعليقات

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أحدث التعليقات

الماهر
احد قايل للمساولين ان كلنا تجار وهل ياقوت وزمرد ياجماعة الخير حنا مواطنين ولا عندنا وسايل نقل غير السيارات مافيه بديل حتى قطار الحرمين شبت المحطه فين نروح شيلو القار وبنشتري مطايا ونلحق بالقافلات 😂😂😂فلسعنا كثر شطا يامدير
خبير زمانه
ممناز نتمنى نشرها بجميع الشوارع وليس بمواقع محدده وقليله لاتغطي مدينه الرياض المترامية الاطراف
د محمد ماجد بخش
الحمام مجاني وبالهناء لكن وقوف السيارة سيكون سببا في الغرامة وهو بذلك ستيخدم المارة الراجلين أو المتسوقين مالم يخصص له موقف واحد على الأقل بلوحة إرشادية "موقف مؤقت لدورة المياه "
د محمد ماجد بخش
حمام الهناء
د محمد ماجد بخش
هذه إحدى إفرازات ظاهرة الإلحاد

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