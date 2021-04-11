جوفينكو يتلقى عرضين للرحيل عن الهلال

ماجد محمد (صدى):
أوضحت مصادر أن الإيطالي سيباستيان جوفينكو صانع ألعاب الهلال، يستعد للرحيل عن دوري المحترفين في الصيف المقبل مع نهاية عقده مع النادي.
وقالت المصادر أن عقد سيباستيان جوفينكو مع نادي الهلال سينتهي في نهاية الموسم الجاري، وسيرحل بالمجان إلى الدوري الإيطالي.
وأضافت المصادر أن جوفينكو يحظى باهتمام ناديين هما؛ بينفينتو وأيضاً نادي بارما الإيطالي، مشيرة إلى أن عودة جيوفينكو إلى إيطاليا أمر مفروغ منه بعد فترة وجوده في كندا والمملكة .
كان الإيطالي جوفينكو قد وقع عقده الاحترافي مع الأمير محمد بن فيصل رئيس الهلال السابق في شهر يناير من عام 2019 لمدة 3 مواسم.