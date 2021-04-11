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جوفينكو يتلقى عرضين للرحيل عن الهلال

منذ 34 دقيقة
1758
جوفينكو يتلقى عرضين للرحيل عن الهلال

ماجد محمد (صدى):
أوضحت مصادر أن الإيطالي سيباستيان جوفينكو صانع ألعاب الهلال، يستعد للرحيل عن دوري المحترفين في الصيف المقبل مع نهاية عقده مع النادي.

وقالت المصادر أن عقد سيباستيان جوفينكو مع نادي الهلال سينتهي في نهاية الموسم الجاري، وسيرحل بالمجان إلى الدوري الإيطالي.

وأضافت المصادر أن جوفينكو يحظى باهتمام ناديين هما؛ بينفينتو وأيضاً نادي بارما الإيطالي، مشيرة إلى أن عودة جيوفينكو إلى إيطاليا أمر مفروغ منه بعد فترة وجوده في كندا والمملكة .

كان الإيطالي جوفينكو قد وقع عقده الاحترافي مع الأمير محمد بن فيصل رئيس الهلال السابق في شهر يناير من عام 2019 لمدة 3 مواسم.

الهلال
دوري المحترفين
جوفينكو

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أحدث التعليقات

الماهر
احد قايل للمساولين ان كلنا تجار وهل ياقوت وزمرد ياجماعة الخير حنا مواطنين ولا عندنا وسايل نقل غير السيارات مافيه بديل حتى قطار الحرمين شبت المحطه فين نروح شيلو القار وبنشتري مطايا ونلحق بالقافلات 😂😂😂فلسعنا كثر شطا يامدير
خبير زمانه
ممناز نتمنى نشرها بجميع الشوارع وليس بمواقع محدده وقليله لاتغطي مدينه الرياض المترامية الاطراف
د محمد ماجد بخش
الحمام مجاني وبالهناء لكن وقوف السيارة سيكون سببا في الغرامة وهو بذلك ستيخدم المارة الراجلين أو المتسوقين مالم يخصص له موقف واحد على الأقل بلوحة إرشادية "موقف مؤقت لدورة المياه "
د محمد ماجد بخش
حمام الهناء
د محمد ماجد بخش
هذه إحدى إفرازات ظاهرة الإلحاد

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