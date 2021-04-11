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بالفيديو.. مودريتش يسخر من بيكيه بعد اعتراضه على حكم الكلاسيكو

منذ ساعة
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بالفيديو.. مودريتش يسخر من بيكيه بعد اعتراضه على حكم الكلاسيكو

وكالات (صدى):
أوضحت تقارير صحفية أن حكم مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، جيل مانزانو، أشهر البطاقة الصفراء في وجه جيرارد بيكيه بسبب ما حدث منه عقب نهاية مواجهة الفريقين.

وكان بيكيه قد دخل في مشادة كلامية بعد المباراة مع الحكم مانزانو، بسبب الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وذكرت صحيفة ماركا إن بيكيه دخل في نقاش مع الحكم بشأن بعض القرارات التحكيمية المثيرة للجدل، في الوقت الذي تدخل فيه كارلوس نافال، إداري الفريق، للفصل بينهما وإبعاد اللاعب عن الحكم.

وقالت الصحيفة أن مانزانو كتب في تقريره الخاص بالمباراة أن بيكيه حصل على بطاقة صفراء لسوء سلوكه، حيث احتج داخل الملعب وفي النفق المؤدي إلى غرف الملابس.

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي سخرية لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد، من بيكيه، عقب مشاهدته ينزل لأرض الملعب.

وتواجد مودريتش وقت معاتبة بيكيه للحكم، حيث قال النجم الكرواتي لبيكيه: "الآن حان وقت الاحتجاج، أليس كذلك؟!",ورد بيكيه قائلا: "يا رجل، 4 دقائق فقط" ليرد مودريتش ساخرا: كم تريد إذا؟، قبل أن يتركه ويغادر.

الكلاسيكو
بيكيه
مودريتش

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أحدث التعليقات

الماهر
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خبير زمانه
ممناز نتمنى نشرها بجميع الشوارع وليس بمواقع محدده وقليله لاتغطي مدينه الرياض المترامية الاطراف
د محمد ماجد بخش
الحمام مجاني وبالهناء لكن وقوف السيارة سيكون سببا في الغرامة وهو بذلك ستيخدم المارة الراجلين أو المتسوقين مالم يخصص له موقف واحد على الأقل بلوحة إرشادية "موقف مؤقت لدورة المياه "
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