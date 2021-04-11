بالفيديو.. مودريتش يسخر من بيكيه بعد اعتراضه على حكم الكلاسيكو

وكالات (صدى):
أوضحت تقارير صحفية أن حكم مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، جيل مانزانو، أشهر البطاقة الصفراء في وجه جيرارد بيكيه بسبب ما حدث منه عقب نهاية مواجهة الفريقين.
وكان بيكيه قد دخل في مشادة كلامية بعد المباراة مع الحكم مانزانو، بسبب الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.
وذكرت صحيفة ماركا إن بيكيه دخل في نقاش مع الحكم بشأن بعض القرارات التحكيمية المثيرة للجدل، في الوقت الذي تدخل فيه كارلوس نافال، إداري الفريق، للفصل بينهما وإبعاد اللاعب عن الحكم.
وقالت الصحيفة أن مانزانو كتب في تقريره الخاص بالمباراة أن بيكيه حصل على بطاقة صفراء لسوء سلوكه، حيث احتج داخل الملعب وفي النفق المؤدي إلى غرف الملابس.
وأظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي سخرية لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد، من بيكيه، عقب مشاهدته ينزل لأرض الملعب.
وتواجد مودريتش وقت معاتبة بيكيه للحكم، حيث قال النجم الكرواتي لبيكيه: "الآن حان وقت الاحتجاج، أليس كذلك؟!",ورد بيكيه قائلا: "يا رجل، 4 دقائق فقط" ليرد مودريتش ساخرا: كم تريد إذا؟، قبل أن يتركه ويغادر.