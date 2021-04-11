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طرح دورات مياه عامة ذاتية التنظيف بالرياض

منذ 40 دقيقة
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طرح دورات مياه عامة ذاتية التنظيف بالرياض

الرياض (صدى):
طرح المجلس البلدي لمدينة الرياض، مبادرة تهدف إلى فتح الاستثمار في إنشاء دورات المياه ذاتية التنظيف في عدد من المواقع العامة والشوارع الرئيسية وأماكن التجمعات؛ بما يضمن كفاءتها جودة الخدمات المقدمة.

وقال المجلس إن المبادرة التي طرحها تهدف إلى التخفيف على المواطن والمقيم من خلال تقديم خدمة يفتقدها في الشارع، وكذلك المحافظة على نظافة المدينة والحد من الممارسات الخاطئة الناجمة عن عدم توافر الحمامات العامة، أو ضعف جودة الخدمات المقدمة ومناسبتها للاستخدام.

ويذكر أن أمانة منطقة الرياض أكدت هذه المبادرة اتخذت طريقها إلى التنفيذ، والعمل جار لاستثمار (10) مواقع بأنحاء متفرقة بمدينة الرياض؛ لإقامة (14) دورة مياه ذاتية التنظيف في المرحلة المقبلة.

 

الرياض
أمانة الرياض
دورات مياه

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 7738
منذ 18 دقيقة
حمام الهناء
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 7738
منذ 14 دقيقة
الحمام مجاني وبالهناء لكن وقوف السيارة سيكون سببا في الغرامة وهو بذلك ستيخدم المارة الراجلين أو المتسوقين مالم يخصص له موقف واحد على الأقل بلوحة إرشادية "موقف مؤقت لدورة المياه "
خبير زمانه
خبير زمانه عدد التعليقات : 411
منذ 8 دقائق
ممناز نتمنى نشرها بجميع الشوارع وليس بمواقع محدده وقليله لاتغطي مدينه الرياض المترامية الاطراف

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أحدث التعليقات

الماهر
احد قايل للمساولين ان كلنا تجار وهل ياقوت وزمرد ياجماعة الخير حنا مواطنين ولا عندنا وسايل نقل غير السيارات مافيه بديل حتى قطار الحرمين شبت المحطه فين نروح شيلو القار وبنشتري مطايا ونلحق بالقافلات 😂😂😂فلسعنا كثر شطا يامدير
خبير زمانه
ممناز نتمنى نشرها بجميع الشوارع وليس بمواقع محدده وقليله لاتغطي مدينه الرياض المترامية الاطراف
د محمد ماجد بخش
الحمام مجاني وبالهناء لكن وقوف السيارة سيكون سببا في الغرامة وهو بذلك ستيخدم المارة الراجلين أو المتسوقين مالم يخصص له موقف واحد على الأقل بلوحة إرشادية "موقف مؤقت لدورة المياه "
د محمد ماجد بخش
حمام الهناء
د محمد ماجد بخش
هذه إحدى إفرازات ظاهرة الإلحاد

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