طرح دورات مياه عامة ذاتية التنظيف بالرياض

الرياض (صدى):
طرح المجلس البلدي لمدينة الرياض، مبادرة تهدف إلى فتح الاستثمار في إنشاء دورات المياه ذاتية التنظيف في عدد من المواقع العامة والشوارع الرئيسية وأماكن التجمعات؛ بما يضمن كفاءتها جودة الخدمات المقدمة.
وقال المجلس إن المبادرة التي طرحها تهدف إلى التخفيف على المواطن والمقيم من خلال تقديم خدمة يفتقدها في الشارع، وكذلك المحافظة على نظافة المدينة والحد من الممارسات الخاطئة الناجمة عن عدم توافر الحمامات العامة، أو ضعف جودة الخدمات المقدمة ومناسبتها للاستخدام.
ويذكر أن أمانة منطقة الرياض أكدت هذه المبادرة اتخذت طريقها إلى التنفيذ، والعمل جار لاستثمار (10) مواقع بأنحاء متفرقة بمدينة الرياض؛ لإقامة (14) دورة مياه ذاتية التنظيف في المرحلة المقبلة.