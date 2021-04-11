بالفيديو.. «السليمان» يوضح كيف يهيئ المسلم نفسه لموسم رمضان

علي القحطاني (صدى):
أوضح الشيخ الدكتور عبدالسلام السليمان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، اليوم الأحد، كيف يهيئ المسلم نفسه لموسم رمضان المبارك.
وقال الشيخ "السليمان"، خلال مقطع صوتي نشرته الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء: "عندما يقرأ المسلم عن السلف وما يقومون به خلال شهر رمضان سيتشجع ويعلم أهمية هذا الشهر عندهم".
وأشار "السليمان" إلى أن على المسلم أن يفرح بأنه يبلغ هذا الشهر، لافتًا إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل شهر رمضان بدأ بالعبادة والاجتهاد في القراءة، وكان يدارس القرآن مع جبريل في كل ليلة، ويقوم كل ليلة ويحث الصحابة فعل الخيرات في مثل هذا الشهر؛ حيث كان السلف يجتهدون اجتهادًا عظيمًا في شهر شعبان لكي يهيئوا أنفسهم إذا دخل شهر رمضان.