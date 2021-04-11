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بالفيديو.. «السليمان» يوضح كيف يهيئ المسلم نفسه لموسم رمضان

منذ ساعة
1864
بالفيديو.. «السليمان» يوضح كيف يهيئ المسلم نفسه لموسم رمضان

علي القحطاني (صدى):
أوضح الشيخ الدكتور عبدالسلام السليمان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، اليوم الأحد، كيف يهيئ المسلم نفسه لموسم رمضان المبارك.

وقال الشيخ "السليمان"، خلال مقطع صوتي نشرته الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء: "عندما يقرأ المسلم عن السلف وما يقومون به خلال شهر رمضان سيتشجع ويعلم أهمية هذا الشهر عندهم".

وأشار "السليمان" إلى أن على المسلم أن يفرح بأنه يبلغ هذا الشهر، لافتًا إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل شهر رمضان بدأ بالعبادة والاجتهاد في القراءة، وكان يدارس القرآن مع جبريل في كل ليلة، ويقوم كل ليلة ويحث الصحابة فعل الخيرات في مثل هذا الشهر؛ حيث كان السلف يجتهدون اجتهادًا عظيمًا في شهر شعبان لكي يهيئوا أنفسهم إذا دخل شهر رمضان.

 

رمضان
السليمان

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أحدث التعليقات

الماهر
احد قايل للمساولين ان كلنا تجار وهل ياقوت وزمرد ياجماعة الخير حنا مواطنين ولا عندنا وسايل نقل غير السيارات مافيه بديل حتى قطار الحرمين شبت المحطه فين نروح شيلو القار وبنشتري مطايا ونلحق بالقافلات 😂😂😂فلسعنا كثر شطا يامدير
خبير زمانه
ممناز نتمنى نشرها بجميع الشوارع وليس بمواقع محدده وقليله لاتغطي مدينه الرياض المترامية الاطراف
د محمد ماجد بخش
الحمام مجاني وبالهناء لكن وقوف السيارة سيكون سببا في الغرامة وهو بذلك ستيخدم المارة الراجلين أو المتسوقين مالم يخصص له موقف واحد على الأقل بلوحة إرشادية "موقف مؤقت لدورة المياه "
د محمد ماجد بخش
حمام الهناء
د محمد ماجد بخش
هذه إحدى إفرازات ظاهرة الإلحاد

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