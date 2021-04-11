الكويت ترفض طلب الهندوس والبوذيين بحرق جثث موتاهم

خالد الظفيري (صدى):
أعلنت الحكومة الكويتية اليوم الأحد رفض طلب مقدم من الهندوس والبوذيين المقيمين بالكويت للسماح بحرق جثث موتاهم .
وأكدت الحكومة الكويتية أن الكويت دولة إسلامية وترفض هذا الصنيع ولو بطرق حديثة كالأفران الكهربائية وهو قرار مطبق منذ الثمانينات .
كما أكدت الكويت أنها تحترم الإنسان بغض النظر عن ديانته أو دينه أو جنسه أو جنسيته ، وعلى من يرغب في حرق جثث ذويه تسفير الجنازة إلى بلده وحرقها هناك .
وأشارت الحكومة الكويتية إلى أنها تسمح لجميع الديانات بالدفن بحسب شرائعها، وحتى البوذيين يتم السماح لهم بأداء طقوسهم أثناء الدفن .