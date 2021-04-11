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الكويت ترفض طلب الهندوس والبوذيين بحرق جثث موتاهم

منذ ساعة
2048
الكويت ترفض طلب الهندوس والبوذيين بحرق جثث موتاهم

خالد الظفيري (صدى):
أعلنت الحكومة الكويتية اليوم الأحد رفض طلب مقدم من الهندوس والبوذيين المقيمين بالكويت للسماح بحرق جثث موتاهم .

وأكدت الحكومة الكويتية أن الكويت دولة إسلامية وترفض هذا الصنيع ولو بطرق حديثة كالأفران الكهربائية وهو قرار مطبق منذ الثمانينات .

كما أكدت الكويت أنها تحترم الإنسان بغض النظر عن ديانته أو دينه أو جنسه أو جنسيته ، وعلى من يرغب في حرق جثث ذويه تسفير الجنازة إلى بلده وحرقها هناك .

وأشارت الحكومة الكويتية إلى أنها تسمح لجميع الديانات بالدفن بحسب شرائعها، وحتى البوذيين يتم السماح لهم بأداء طقوسهم أثناء الدفن .

الكويت
الحكومة الكويتية
الهندوس
البوذيين
حرق الجثث

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أحدث التعليقات

الماهر
احد قايل للمساولين ان كلنا تجار وهل ياقوت وزمرد ياجماعة الخير حنا مواطنين ولا عندنا وسايل نقل غير السيارات مافيه بديل حتى قطار الحرمين شبت المحطه فين نروح شيلو القار وبنشتري مطايا ونلحق بالقافلات 😂😂😂فلسعنا كثر شطا يامدير
خبير زمانه
ممناز نتمنى نشرها بجميع الشوارع وليس بمواقع محدده وقليله لاتغطي مدينه الرياض المترامية الاطراف
د محمد ماجد بخش
الحمام مجاني وبالهناء لكن وقوف السيارة سيكون سببا في الغرامة وهو بذلك ستيخدم المارة الراجلين أو المتسوقين مالم يخصص له موقف واحد على الأقل بلوحة إرشادية "موقف مؤقت لدورة المياه "
د محمد ماجد بخش
حمام الهناء
د محمد ماجد بخش
هذه إحدى إفرازات ظاهرة الإلحاد

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