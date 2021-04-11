وزير البيئة يطلق نظام بيان للتنبؤ الآني بالطقس والتحذير من الظواهر الجوية الشديدة

الرياض (صدى):
أطلق وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي اليوم الأحد، نظام بيـان للتنبؤ الآني باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي ونظام التوقعات العددية عالية الدقة للطقس والخدمات البحرية، وخدمات الملاحة الجوية.
وانطلقت فعاليات حفل التدشين بعرض مرئي تعريفي بنظام بيـان للتنبؤ الآني، ومبادرات المملكة لتطوير أنظمة النماذج العددية.
وتهدف تلك الأنظمة لرفع دقة التوقعات للظواهر الجوية، وتشغيل نماذج التنبؤات الآنية للمراقبة والتحذير من الظواهر الشديدة مثل الأمطار الغزيرة والعواصف الترابية، وذلك للحد من آثارها وحماية الأرواح وتقليل الخسائر في الممتلكات.
وأوضح المركز الوطني للأرصاد أن هذه المشاريع التقنية ستساهم في رفع قدرات المركز الوطني للأرصاد في زيادة دقة التوقعات والانذارات من الظواهر الجوية الشديدة والاخطار الطبيعية ضمن برامج التحول الوطني لتحقيق رؤية المملكة 2030 لرفع مستوى قدرات الأرصاد الجوية وتحسين دقة المعلومة
وأضاف أن برامج التحول الوطني للمركز الوطني للأرصاد يتكون من عدد من المشاريع الحيوية والتنموية الهامة أبرزها مشاريع تركيب ٧٥ محطة أتوماتيكية تضاف الى خدمات الرصد الأتوماتيكي للمركز ، بالاضافة إلى توسيع نطاق عمل المركز في خدمات الملاحة البحرية خلال تركيب عدد ٥ محطات رصد بحرية عائمة و(3) محطات بث لاسلكية بالإضافة الى محطات رصد الامواج والتيارات البحرية وتطوير النماذج العددية لتحسين دقة توقعات الطقس .