صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن وظيفة شاغرة في الرياض

فاطمة المالكي (صدى):
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن توفر وظيفة شاغرة بمجال السكرتارية التنفيذية في الرياض.
واشترط صندوق الاستثمارات أن المتقدم يكون حاصل على درجة البكالوريوس فاعلى مع خبرة لاتقل عن ثلاثة سنوات في مجال ذات صلة، وإجادة استخدام الحاسب الآلي وخاصة برامج شركة مايكروسوفت اوفيس، ومعرفة نظم وإجراءات إدارة المكاتب، ومعرفة التعامل مع معدات المكاتب.
وأوضحت أن التقديم متاح بدءا من اليوم الأحد وسينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، مشيرة إلى أنه يمكن معرفة الشروط والمهارات والتقديم من خلال الرابط من هنـــــــــــا .