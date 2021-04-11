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صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن وظيفة شاغرة في الرياض

منذ 53 دقيقة
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صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن وظيفة شاغرة في الرياض

فاطمة المالكي (صدى):
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن توفر وظيفة شاغرة بمجال السكرتارية التنفيذية في الرياض.

واشترط صندوق الاستثمارات أن المتقدم يكون حاصل على درجة البكالوريوس فاعلى مع خبرة لاتقل عن ثلاثة سنوات في مجال ذات صلة، وإجادة استخدام الحاسب الآلي وخاصة برامج شركة مايكروسوفت اوفيس، ومعرفة نظم وإجراءات إدارة المكاتب، ومعرفة التعامل مع معدات المكاتب.

وأوضحت أن التقديم متاح بدءا من اليوم الأحد وسينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، مشيرة إلى أنه يمكن معرفة الشروط والمهارات والتقديم من خلال الرابط من هنـــــــــــا .

وظائف
الرياض
صندوق الاستثمارات العامة

التعليقات

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أحدث التعليقات

رااايق
سلامات يااا كابتن عمر **
واضح*** وصريح***
صباح الخير:- اللهم أرزقنا زيارة بيتك الحرام يا رب العالمين اللهم اكتب لنا سجدة على ارض المسجد الحرام الشريف،والطواف بالكعبة المشرفة،والسعي بالصفاء والمروة،والشرب من ماء زمزم،وافض علينا من رحمتك وكرمك و جودك،يا أكرم الأكرمين. آمين..
ابونوران
والله انك صادق علشان الشهره الواحد يتكلم في عاره واولهم فلان وفلان اكيد عرفتوهم صح الله لايبلانا بس
فاعل خير
الله ياخذه هو ورامز ليتهم رقدوا
algernaas4
حسبي الله وكفى

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