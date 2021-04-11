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الأمير عبدالرحمن بن مساعد ينظم أبيات شعرية جديدة في مدح ولي العهد

منذ 38 دقيقة
1724
الأمير عبدالرحمن بن مساعد ينظم أبيات شعرية جديدة في مدح ولي العهد

الرياض (صدى):
نشر الأمير عبدالرحمن بن مساعد، اليوم الأحد، أبياتًا شعرية جديدة في المدح والثناء على ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله.

وقال عبدالرحمن بن مساعد، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر: "‏أبيات من قصيدة جديدة أنشرها كاملة قريبًا إن شاء الله".

وجاءت الأبيات كالتالي:

‏يا آخذ المجدِ التليدِ الى البعيدِ بِطَوْعِهِ

أثْخَنْتَ حسّادًا بجرحٍ لا يطيبُ ولا يُلَمْ

حوّلْتَهم لردودِ فِعلٍ شاخصين عيونَهم

مُتَرَقِّبين مُراقبين : هنا حكى وهناكَ لَمْ

لله دَرُّكَ كم ألوفٍ شُغْلُهُمْ في الأرضِ أن

يترصَّدوا ما قد فعلتَ ويُبدلوا مدحًا بِذَمْ

 

 

شعر
قصائد
الأمير عبدالرحمن بن مساعد
ولي العهد
أبيات شعرية

التعليقات

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أحدث التعليقات

رااايق
سلامات يااا كابتن عمر **
واضح*** وصريح***
صباح الخير:- اللهم أرزقنا زيارة بيتك الحرام يا رب العالمين اللهم اكتب لنا سجدة على ارض المسجد الحرام الشريف،والطواف بالكعبة المشرفة،والسعي بالصفاء والمروة،والشرب من ماء زمزم،وافض علينا من رحمتك وكرمك و جودك،يا أكرم الأكرمين. آمين..
ابونوران
والله انك صادق علشان الشهره الواحد يتكلم في عاره واولهم فلان وفلان اكيد عرفتوهم صح الله لايبلانا بس
فاعل خير
الله ياخذه هو ورامز ليتهم رقدوا
algernaas4
حسبي الله وكفى

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