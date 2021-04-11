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"الحج والعمرة" تعلن آليات إصدار تصاريح العمرة والصلاة خلال شهر رمضان

منذ ساعة
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"الحج والعمرة" تعلن آليات إصدار تصاريح العمرة والصلاة خلال شهر رمضان

سعيد العجل (صدى):
أعلنت وزارة الحج والعمرة اليوم الأحد آليات إصدار تصاريح العمرة والصلاة خلال شهر رمضان المبارك .

وأبانت وزارة الحج والعمرة أن إصدار التصاريح من خلال تطبيقي اعتمرنا وتوكلنا ويشترط التحصين بأحد أنواعه الثلاث لإصدار التصاريح " محصن ، محصن جرعة أولى ، محصن متعافي .

و أبانت وزارة الحج والعمرة أنه لا يُسمح بدخول المركبات الغير مصرحة بدخول المنطقة المركزية أو القدوم للمراكز خارج الموعد المحدد أو اصطحاب الأطفال .

وأكدت وزارة الحج والعمرة على تحديد الفترة الزمنية المخصصة للعمرة على أن يتم تحديث الطاقة الإستيعابية خلال الساعة وفقاً للحجوزات المتاحة أو الملغاه .

وأشارت وزارة الحج والعمرة إلى أن الفترات الزمنية مقيمة إلى 7 برامج بدءً من 9 صباحاً وعلى مدار 24 ساعة بعدد ساعات معين لكل برنامج وفقاً للبيان المرفق .

كما وضحت وزارة الحج والعمرة على تحديث الحجوزات بشكل أسبوعي ، كما أن تصريح صلاة العشاء يشمل صلاة التراويح والتحقق من التصريح يكون من خلال تطبيق توكلنا ، أما شراء تذاكر النقل إلكترونياً يكون من خلال تطبيق اعتمرنا .

شهر رمضان
وزارة الحج والعمرة
توكلنا
اعتمرنا
تصاريح العمرة والصلاة

التعليقات

واضح*** وصريح***
واضح*** وصريح*** عدد التعليقات : 13036
منذ 24 دقيقة
صباح الخير:-
اللهم أرزقنا زيارة بيتك الحرام يا رب العالمين اللهم اكتب لنا سجدة على ارض المسجد الحرام الشريف،والطواف بالكعبة المشرفة،والسعي بالصفاء والمروة،والشرب من ماء زمزم،وافض علينا من رحمتك وكرمك و جودك،يا أكرم الأكرمين.
آمين..

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أحدث التعليقات

رااايق
سلامات يااا كابتن عمر **
واضح*** وصريح***
صباح الخير:- اللهم أرزقنا زيارة بيتك الحرام يا رب العالمين اللهم اكتب لنا سجدة على ارض المسجد الحرام الشريف،والطواف بالكعبة المشرفة،والسعي بالصفاء والمروة،والشرب من ماء زمزم،وافض علينا من رحمتك وكرمك و جودك،يا أكرم الأكرمين. آمين..
ابونوران
والله انك صادق علشان الشهره الواحد يتكلم في عاره واولهم فلان وفلان اكيد عرفتوهم صح الله لايبلانا بس
فاعل خير
الله ياخذه هو ورامز ليتهم رقدوا
algernaas4
حسبي الله وكفى

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