"الحج والعمرة" تعلن آليات إصدار تصاريح العمرة والصلاة خلال شهر رمضان

سعيد العجل (صدى):
أعلنت وزارة الحج والعمرة اليوم الأحد آليات إصدار تصاريح العمرة والصلاة خلال شهر رمضان المبارك .
وأبانت وزارة الحج والعمرة أن إصدار التصاريح من خلال تطبيقي اعتمرنا وتوكلنا ويشترط التحصين بأحد أنواعه الثلاث لإصدار التصاريح " محصن ، محصن جرعة أولى ، محصن متعافي .
و أبانت وزارة الحج والعمرة أنه لا يُسمح بدخول المركبات الغير مصرحة بدخول المنطقة المركزية أو القدوم للمراكز خارج الموعد المحدد أو اصطحاب الأطفال .
وأكدت وزارة الحج والعمرة على تحديد الفترة الزمنية المخصصة للعمرة على أن يتم تحديث الطاقة الإستيعابية خلال الساعة وفقاً للحجوزات المتاحة أو الملغاه .
وأشارت وزارة الحج والعمرة إلى أن الفترات الزمنية مقيمة إلى 7 برامج بدءً من 9 صباحاً وعلى مدار 24 ساعة بعدد ساعات معين لكل برنامج وفقاً للبيان المرفق .
كما وضحت وزارة الحج والعمرة على تحديث الحجوزات بشكل أسبوعي ، كما أن تصريح صلاة العشاء يشمل صلاة التراويح والتحقق من التصريح يكون من خلال تطبيق توكلنا ، أما شراء تذاكر النقل إلكترونياً يكون من خلال تطبيق اعتمرنا .