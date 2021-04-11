قرارات صارمة لإيقاف إجراء عمليات التجميل من غير المتخصصين

الرياض (صدى):
اتخذت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية خطوات صارمة لإيقاف عمليات التجميل من غير المتخصصين، في إطار الحرص على ممارسة المهنة بكل دقة ووفقا للتخصص.
وقررت الهيئة إلغاء مسمى جراحة من مسميات التخصصات الدقيقة التابعة لتخصص الأمراض الجلدية، واستبدال مسمى جراحة الجلد التجميلية بـطب الجلدية التجميلي وعمل إجراء مماثل مع التخصصات الدقيقة الأخرى لاختيار المسمى المناسب بعد استشارة ذوي الخبرة.
ودعت الهيئة إدارة الالتزام بوزارة الصحة ومديريات الشؤون الصحية بعدم السماح لأي استشاري جلدية (بغض النظر عن التدريب) بالقيام بعمليات جراحية تجميلية في العيادات وغرف العمليات تحت تخدير عام أو تهدئة واعية، والتوصية بعدم السماح لأي استشاري جلدية بالقيام بأي عمليات شفط أو حقن دهون بغض النظر عن طريقة التخدير أو كمية الدهون واقتصار هذه العمليات على استشاري جراحة التجميل المسجلين في الهيئة.