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قرارات صارمة لإيقاف إجراء عمليات التجميل من غير المتخصصين

منذ ساعة
1981
قرارات صارمة لإيقاف إجراء عمليات التجميل من غير المتخصصين

الرياض (صدى):
اتخذت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية خطوات صارمة لإيقاف عمليات التجميل من غير المتخصصين، في إطار الحرص على ممارسة المهنة بكل دقة ووفقا للتخصص.

وقررت الهيئة إلغاء مسمى جراحة من مسميات التخصصات الدقيقة التابعة لتخصص الأمراض الجلدية، واستبدال مسمى جراحة الجلد التجميلية بـطب الجلدية التجميلي وعمل إجراء مماثل مع التخصصات الدقيقة الأخرى لاختيار المسمى المناسب بعد استشارة ذوي الخبرة.

ودعت الهيئة إدارة الالتزام بوزارة الصحة ومديريات الشؤون الصحية بعدم السماح لأي استشاري جلدية (بغض النظر عن التدريب) بالقيام بعمليات جراحية تجميلية في العيادات وغرف العمليات تحت تخدير عام أو تهدئة واعية، والتوصية بعدم السماح لأي استشاري جلدية بالقيام بأي عمليات شفط أو حقن دهون بغض النظر عن طريقة التخدير أو كمية الدهون واقتصار هذه العمليات على استشاري جراحة التجميل المسجلين في الهيئة.

جراحة
الهيئة السعودية للتخصصات الصحية
عمليات التجميل

التعليقات

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أحدث التعليقات

رااايق
سلامات يااا كابتن عمر **
واضح*** وصريح***
صباح الخير:- اللهم أرزقنا زيارة بيتك الحرام يا رب العالمين اللهم اكتب لنا سجدة على ارض المسجد الحرام الشريف،والطواف بالكعبة المشرفة،والسعي بالصفاء والمروة،والشرب من ماء زمزم،وافض علينا من رحمتك وكرمك و جودك،يا أكرم الأكرمين. آمين..
ابونوران
والله انك صادق علشان الشهره الواحد يتكلم في عاره واولهم فلان وفلان اكيد عرفتوهم صح الله لايبلانا بس
فاعل خير
الله ياخذه هو ورامز ليتهم رقدوا
algernaas4
حسبي الله وكفى

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