مباريات اليوم الأحد

نواف السالم (صدى):
ينتظر عشاق الساحرة المستديرة، اليوم الأحد، عدة مباريات هامة والتي تضرب لهم موعدًا مع الإثارة والتشويق وقد تحمل في طياتها العديد من المفاجآت المحتملة في عالم كرة القدم.
مباريات الدوري الإنجليزي
يلعب بيرنلي مع نيوكاسل 14:00، بينما يواجه وست هام نظيره ليستر سيتي 16:05، وفي قمة اليوم يلعب توتنهام أمام مانشستر يونايتد 18:30، ويختتم آرسنال اليوم أمام شيفيلد 21:30.
مباريات الدوري الإسباني
يواجه فياريال نظيره أوساسونا 15:00، وسيلعب فالنسيا مع ريال سوسييداد 17:15، ويلاقي بلد الوليد نظيره غرناطة 19:30، وسيواجه ريال بيتيس نظيره أتلتيكو مدريد 22:00.
مباريات الدوري الإيطالي
يفتتح إنتر المباريات أمام كالياري 14:30، بينما يواجه يوفنتوس نظيره جنوى 16:00، ويحل لاتسيو ضيفًا على هيلاس فيرونا 16:00، ويلعب سامبدوريا مع نابولي 16:00، ويواجه روما نظيره بولونيا 19:00، وختام اليوم بمباراة فيورنتينا وأتالانتا 21:45.
مباريات الدوري الألماني
يلعب شالكة مع أوجسبورج في تمام الساعة 16:30، وكولن امام ماينتس 19:00.
مباريات الدوري المصري
يلتقي نادي سيراميكا كيلوباترا بنظيره الانتاج الحربي في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت المملكة.
مباريات الكونفدرالية
تنطلق مباريات الجولة الرابعة من بطولة الكونفدرالية، وفيها يلعب أورلاندو بايرتس مع أهلي بنغازي 19:00، والصفاقسي مع النجم الساحلي 19:00، ووفاق سطيف امام إنيميبا 22:00، وشبيبة القبائل أمام نهضة بركان 22:00، وفي المساء مباراة بيراميدز مع الرجاء البيضاوي 22:00.