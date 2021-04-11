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مباريات اليوم الأحد

منذ 29 دقيقة
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مباريات اليوم الأحد

نواف السالم (صدى):
ينتظر عشاق الساحرة المستديرة، اليوم الأحد، عدة مباريات هامة والتي تضرب لهم موعدًا مع الإثارة والتشويق وقد تحمل في طياتها العديد من المفاجآت المحتملة في عالم كرة القدم.

مباريات الدوري الإنجليزي

يلعب بيرنلي مع نيوكاسل 14:00، بينما يواجه وست هام نظيره ليستر سيتي 16:05، وفي قمة اليوم يلعب توتنهام أمام مانشستر يونايتد 18:30، ويختتم آرسنال اليوم أمام شيفيلد 21:30.

مباريات الدوري الإسباني

يواجه فياريال نظيره أوساسونا 15:00، وسيلعب فالنسيا مع ريال سوسييداد 17:15، ويلاقي بلد الوليد نظيره غرناطة 19:30، وسيواجه ريال بيتيس نظيره أتلتيكو مدريد 22:00.

مباريات الدوري الإيطالي

يفتتح إنتر المباريات أمام كالياري 14:30، بينما يواجه يوفنتوس نظيره جنوى 16:00، ويحل لاتسيو ضيفًا على هيلاس فيرونا 16:00، ويلعب سامبدوريا مع نابولي 16:00، ويواجه روما نظيره بولونيا 19:00، وختام اليوم بمباراة فيورنتينا وأتالانتا 21:45.

مباريات الدوري الألماني

يلعب شالكة مع أوجسبورج في تمام الساعة 16:30، وكولن امام ماينتس 19:00.

مباريات الدوري المصري

يلتقي نادي سيراميكا كيلوباترا بنظيره الانتاج الحربي في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت المملكة.

مباريات الكونفدرالية

تنطلق مباريات الجولة الرابعة من بطولة الكونفدرالية، وفيها يلعب أورلاندو بايرتس مع أهلي بنغازي 19:00، والصفاقسي مع النجم الساحلي 19:00، ووفاق سطيف امام إنيميبا 22:00، وشبيبة القبائل أمام نهضة بركان 22:00، وفي المساء مباراة بيراميدز مع الرجاء البيضاوي 22:00.

يوفنتوس
الاهلي
النصر
الشباب
الهلال
ريال مدريد
الاتحاد
الدوري السعودي
برشلونة
الدوري الانجليزي
إنتر ميلان
الزمالك
الدوري الإيطالي
الدوري المصري
كأس إيطاليا
مباريات اليوم

التعليقات

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أحدث التعليقات

faeiz1122
حسبي الله ونعم الوكيل
محب الوطن
مانزل لي حساب المواطن ولا ريال علما بأنني تقاعدت من العمل من ١ رجب وراتبي نقص من يقدر يفيدني وايش اسوي
ابو بدر المدريدي
المقدمة مستوحاه من الأزيرا 2021 والمؤخرة من سوناتا 2021 !! لطش في لطش
عبداللطيف
اذا ارتفع البنزين ارتفع سعر كل شي وهذا مايغفل عنه البعض.
Zoolعالمي
وليتك تتعلم منه يا بو ثمانيه ومسوي نفسك تقيم غروهي هههههههههه هذا انت وهذا الجابر واحد يلقم وواحد يسنتر هزلت

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