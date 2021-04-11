بالفيديو.. مهند الحربي ينجح في توطين تقنية «الهولميوم ليزر» لعلاج البروستات

القصيم (صدى):
تمكن الدكتور مهند الحربي استشاري جراحة المسالك البولية والأستاذ المساعد في كلية الطب بجامعة القصيم، في توطين تقنية «الهولميوم ليزر»، لعلاج البروستات.
وقال الحربي، لقناة " الإخباربة " إن البروستات هي غدة توجد عند الرجال أسفل المثانة وتحيط بمجرى البول، وأي تضخم بهذه الغدة يؤدي إلى أعراض التبول التي منها تدفق البول والقيام المتكرر أثناء النوم في الليل لتفريغ البول.
وأضاف أن تضخم البروستات مرتبط بتقدم العمر؛ حيث تبدأ أعراضه عند سن الخمسين بنسبة 50% وتزداد تدريجيًا حتى تصل النسبة إلى 80% لمن تجاوز سن السبعين.
وتابع الحربي أن تقنية «الهولميوم ليزر» لعلاج البروستات، عملية تتم بالمنظار عن طريق الليزر ويستخدم فيها الهولميوم، وهذا النوع من أنواع الليزر لديه قدرة فائقة على التحكم بالنزف، وتتكون هذه العملية من جزأين، الأول عبارة عن تقشير البروستات وإزالة الجزء المتضخم، أما الجزء الثاني فيكون بفرم نسيج البروستات وإخراجه خارج المريض بواسطة جهاز مخصص لذلك.