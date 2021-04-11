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بالفيديو.. مهند الحربي ينجح في توطين تقنية «الهولميوم ليزر» لعلاج البروستات

منذ ساعة
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بالفيديو.. مهند الحربي ينجح في توطين تقنية «الهولميوم ليزر» لعلاج البروستات

القصيم (صدى):
تمكن الدكتور مهند الحربي استشاري جراحة المسالك البولية والأستاذ المساعد في كلية الطب بجامعة القصيم، في توطين تقنية «الهولميوم ليزر»، لعلاج البروستات.

وقال الحربي، لقناة " الإخباربة " إن البروستات هي غدة توجد عند الرجال أسفل المثانة وتحيط بمجرى البول، وأي تضخم بهذه الغدة يؤدي إلى أعراض التبول التي منها تدفق البول والقيام المتكرر أثناء النوم في الليل لتفريغ البول.

وأضاف أن تضخم البروستات مرتبط بتقدم العمر؛ حيث تبدأ أعراضه عند سن الخمسين بنسبة 50% وتزداد تدريجيًا حتى تصل النسبة إلى 80% لمن تجاوز سن السبعين.

وتابع الحربي أن تقنية «الهولميوم ليزر» لعلاج البروستات، عملية تتم بالمنظار عن طريق الليزر ويستخدم فيها الهولميوم، وهذا النوع من أنواع الليزر لديه قدرة فائقة على التحكم بالنزف، وتتكون هذه العملية من جزأين، الأول عبارة عن تقشير البروستات وإزالة الجزء المتضخم، أما الجزء الثاني فيكون بفرم نسيج البروستات وإخراجه خارج المريض بواسطة جهاز مخصص لذلك.

مهند الحربي
الهولميوم ليزر

التعليقات

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أحدث التعليقات

رااايق
سلامات يااا كابتن عمر **
واضح*** وصريح***
صباح الخير:- اللهم أرزقنا زيارة بيتك الحرام يا رب العالمين اللهم اكتب لنا سجدة على ارض المسجد الحرام الشريف،والطواف بالكعبة المشرفة،والسعي بالصفاء والمروة،والشرب من ماء زمزم،وافض علينا من رحمتك وكرمك و جودك،يا أكرم الأكرمين. آمين..
ابونوران
والله انك صادق علشان الشهره الواحد يتكلم في عاره واولهم فلان وفلان اكيد عرفتوهم صح الله لايبلانا بس
فاعل خير
الله ياخذه هو ورامز ليتهم رقدوا
algernaas4
حسبي الله وكفى

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