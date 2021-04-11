احتجاج رسمي من الزمالك ضد الترجي ومولودية الجزائر واتهامهم بالتواطؤ

وكالات (صدى):
تقدم نادي الزمالك المصري باحتجاج رسمي للاتحاد الإفريقي، بسبب أحداث مباراة الترجي التونسي ومولودية الجزائر، السبت، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات، بدوري أبطال إفريقيا.
وصرح عمرو الدرديري المتحدث الرسمي باسم الزمالك، قائلًا: "النادي سيتقدم باحتجاج رسمي للإتحاد الإفريقي خلال الساعات المقبلة على أحداث مباراة الترجي والمولودية"؛ حيث ودع الزمالك البطولة القارية، رغم فوزه على تونجيث السنغالي 4-1، بعد تعادل الترجي مع مولودية الجزائر بهدف لكل منهما، وتأهلهما لدور الـ8.
وتابع متحدث الزمالك: "ما حدث في رادس بعيد عن كرة القدم، والزمالك لن يصمت عن حقه، العدالة لم تتحقق في المباراة"، مختتمًا: "مباراة الترجي ومولودية الجزائر ما حدث بها لا أريد أن أصفه بالمؤامرة، ولكنهم أرادوا عدم تأهل الزمالك لأنه قد يفوز على الجميع".