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احتجاج رسمي من الزمالك ضد الترجي ومولودية الجزائر واتهامهم بالتواطؤ

منذ 59 دقيقة
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احتجاج رسمي من الزمالك ضد الترجي ومولودية الجزائر واتهامهم بالتواطؤ

وكالات (صدى):
تقدم نادي الزمالك المصري باحتجاج رسمي للاتحاد الإفريقي، بسبب أحداث مباراة الترجي التونسي ومولودية الجزائر، السبت، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات، بدوري أبطال إفريقيا.

وصرح عمرو الدرديري المتحدث الرسمي باسم الزمالك، قائلًا: "النادي سيتقدم باحتجاج رسمي للإتحاد الإفريقي خلال الساعات المقبلة على أحداث مباراة الترجي والمولودية"؛ حيث ودع الزمالك البطولة القارية، رغم فوزه على تونجيث السنغالي 4-1، بعد تعادل الترجي مع مولودية الجزائر بهدف لكل منهما، وتأهلهما لدور الـ8.

وتابع متحدث الزمالك: "ما حدث في رادس بعيد عن كرة القدم، والزمالك لن يصمت عن حقه، العدالة لم تتحقق في المباراة"، مختتمًا: "مباراة الترجي ومولودية الجزائر ما حدث بها لا أريد أن أصفه بالمؤامرة، ولكنهم أرادوا عدم تأهل الزمالك لأنه قد يفوز على الجميع".

 

الزمالك
الترجي
دوري أبطال أفريقيا
مولودية الجزائر

التعليقات

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أحدث التعليقات

faeiz1122
حسبي الله ونعم الوكيل
محب الوطن
مانزل لي حساب المواطن ولا ريال علما بأنني تقاعدت من العمل من ١ رجب وراتبي نقص من يقدر يفيدني وايش اسوي
ابو بدر المدريدي
المقدمة مستوحاه من الأزيرا 2021 والمؤخرة من سوناتا 2021 !! لطش في لطش
عبداللطيف
اذا ارتفع البنزين ارتفع سعر كل شي وهذا مايغفل عنه البعض.
Zoolعالمي
وليتك تتعلم منه يا بو ثمانيه ومسوي نفسك تقيم غروهي هههههههههه هذا انت وهذا الجابر واحد يلقم وواحد يسنتر هزلت

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