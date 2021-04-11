تسريب بيانات شخصية لـ 1.3 مليون من مستخدمي "كلوب هاوس"

وكالات (صدى):
كشفت تقارير عن تسريب بيانات شخصية عن 1.3 مليون من مستخدمي تطبيق “كلوب هاوس” على منتدى قراصنة إلكترونيين معروف على شبكة الإنترنت.
وذكرت التقارير، أن البيانات التي تم تسريبها عن مستخدمي التطبيق، تحمل أسماءً وحساباتٍ على وسائل التواصل الاجتماعي، فضلاً عن بيانات أخرى.
وأضافت أن القراصنة قد ينشرون هذه البيانات التي وقعت بين أيديهم، ما قد يلحق الضرر بأصحابها.
ويذكر أن تطبيق كلوب هاوس ومقره سان فرانسيسكو، ازدادت شعبيته عقب استخدام إيلون ماسك ومارك زوكربيرغ له، فضلاً عن ارتفاع عدد مستخدميه في الشرق الأوسط.
وكانت الصين قد قامت بحظر التطبيق على أراضيها عقب انضمام آلاف المستخدمين له وتطرقهم لمواضيع حساسة، مثل معسكرات الاعتقال في شينجيانغ واستقلال تايوان وقانون الأمن القومي في هونغ كونغ.