الموارد البشرية توفر 260 وظيفة للجنسين للعمل عن بعد

فاطمة المالكي (صدى):
أتاحت وزارة الموارد البشرية عبر بوابة العمل عن بعد (260) وظيفة شاغرة للرجال والنساء لحملة كافة المؤهلات.
واشترطت أن يكون المتقدم سعودي/ سعودية الجنسية، والعمر من 18 سنة إلى 60 سنة، وأن يجيد استخدام أجهزة التقنية الحديثة، وأن يكون حساب أبشر مفعل.
وأوضحت أنه يمكن التسجيل عن طريق زيارة بوابة العمل عن بعد، الضغط على أيقونة (حساب جديد) ثم (حساب عامل عن بعد)، إنشاء حساب إلكتروني في البوابة، عند إنشاء الحساب قم ببناء أو تحميل سيرتك الذاتية.
وأشارت وزارة الموارد البشرية إلى أنه يمكن الاطلاع على الوظائف والتقديم عليها من خلال الرابط التالي (هنــــــــا).