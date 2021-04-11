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الموارد البشرية توفر 260 وظيفة للجنسين للعمل عن بعد

منذ ساعة
1910
الموارد البشرية توفر 260 وظيفة للجنسين للعمل عن بعد

فاطمة المالكي (صدى):
أتاحت وزارة الموارد البشرية عبر بوابة العمل عن بعد (260) وظيفة شاغرة للرجال والنساء لحملة كافة المؤهلات.

واشترطت أن يكون المتقدم سعودي/ سعودية الجنسية، والعمر من 18 سنة إلى 60 سنة، وأن يجيد استخدام أجهزة التقنية الحديثة، وأن يكون حساب أبشر مفعل.

وأوضحت أنه يمكن التسجيل عن طريق زيارة بوابة العمل عن بعد، الضغط على أيقونة (حساب جديد) ثم (حساب عامل عن بعد)، إنشاء حساب إلكتروني في البوابة، عند إنشاء الحساب قم ببناء أو تحميل سيرتك الذاتية.

وأشارت وزارة الموارد البشرية إلى أنه يمكن الاطلاع على الوظائف والتقديم عليها من خلال الرابط التالي (هنــــــــا).

الموارد البشرية
وظيفة شاغرة
العمل عن بعد

التعليقات

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أحدث التعليقات

faeiz1122
حسبي الله ونعم الوكيل
محب الوطن
مانزل لي حساب المواطن ولا ريال علما بأنني تقاعدت من العمل من ١ رجب وراتبي نقص من يقدر يفيدني وايش اسوي
ابو بدر المدريدي
المقدمة مستوحاه من الأزيرا 2021 والمؤخرة من سوناتا 2021 !! لطش في لطش
عبداللطيف
اذا ارتفع البنزين ارتفع سعر كل شي وهذا مايغفل عنه البعض.
Zoolعالمي
وليتك تتعلم منه يا بو ثمانيه ومسوي نفسك تقيم غروهي هههههههههه هذا انت وهذا الجابر واحد يلقم وواحد يسنتر هزلت

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