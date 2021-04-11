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إيداع الدفعة الـ 41 من برنامج حساب المواطن
منذ ساعة
1782
1
الرياض (صدى):
أعلن برنامج حساب المواطن اليوم الأحد إيداع الدعم المخصص لشهر أبريل للمستفيدين المكتملة طلباتهم .
وأكد برنامج حساب المواطن أن إيداع مبالغ الدعم للدفعة الـ 41 مستمر حتى نهاية اليوم .
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برنامج "حساب المواطن
إيداع حساب المواطن
التعليقات
محب الوطن
عدد التعليقات : 400
منذ 7 دقائق
مانزل لي حساب المواطن ولا ريال
علما بأنني تقاعدت من العمل من ١ رجب وراتبي نقص
من يقدر يفيدني وايش اسوي
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أحدث التعليقات
faeiz1122
حسبي الله ونعم الوكيل
محب الوطن
مانزل لي حساب المواطن ولا ريال علما بأنني تقاعدت من العمل من ١ رجب وراتبي نقص من يقدر يفيدني وايش اسوي
ابو بدر المدريدي
المقدمة مستوحاه من الأزيرا 2021 والمؤخرة من سوناتا 2021 !! لطش في لطش
عبداللطيف
اذا ارتفع البنزين ارتفع سعر كل شي وهذا مايغفل عنه البعض.
Zoolعالمي
وليتك تتعلم منه يا بو ثمانيه ومسوي نفسك تقيم غروهي هههههههههه هذا انت وهذا الجابر واحد يلقم وواحد يسنتر هزلت
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