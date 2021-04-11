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المحاكم العامة تتولى دعاوى تسديد المخالفات المقدمة من صاحب المركبة ضد قائدها

منذ ساعة
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المحاكم العامة تتولى دعاوى تسديد المخالفات المقدمة من صاحب المركبة ضد قائدها

الرياض (صدى):
حسم مجلس القضاء الأعلى، دعاوی تسديد المخالفات المرورية التي يقيمها صاحب المركبة ضد قائدها الذي تسبب في المخالفة لتتولى المحاكم العامة النظر في الدعاوى باعتبارها دعاوى مالية.

وأشارت التقارير إلى أن صاحب المركبة ملزم بدفع المخالفة ومن ثم يحق له الرجوع لقائد السيارة من خلال إقامة دعوى مالية عليه للمطالبة بالمبلغ الذي دفعه، كما إن طلب نقل المخالفة من صاحب المركبة إلى قائدها يعود لإدارة المرور طبقاً لاختصاصها، بحسب صحيفة "عكاظ".

ومن الجدير بالذكر، أنه يأتي ذلك في الوقت الذي سجلت محاكم دعاوی بطلب تسديد مخالفات مرورية من صاحب المركبة ضد قائدها أو طلب نقل المخالفات من المالك إلى قائد المركبة.

 

مخالفات مرورية
مركبات
المحاكم العامة

التعليقات

محمد الدوسري
محمد الدوسري عدد التعليقات : 88
منذ 43 دقيقة
حسبي الله ونعم الوكيل لوأنه شي لكم ماقلتوا من مش من أختصاصن ولا قلتوا ادفع بعدين روح أشتكي لعنكم الله دنيا وآخره

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أحدث التعليقات

faeiz1122
حسبي الله ونعم الوكيل
محب الوطن
مانزل لي حساب المواطن ولا ريال علما بأنني تقاعدت من العمل من ١ رجب وراتبي نقص من يقدر يفيدني وايش اسوي
ابو بدر المدريدي
المقدمة مستوحاه من الأزيرا 2021 والمؤخرة من سوناتا 2021 !! لطش في لطش
عبداللطيف
اذا ارتفع البنزين ارتفع سعر كل شي وهذا مايغفل عنه البعض.
Zoolعالمي
وليتك تتعلم منه يا بو ثمانيه ومسوي نفسك تقيم غروهي هههههههههه هذا انت وهذا الجابر واحد يلقم وواحد يسنتر هزلت

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