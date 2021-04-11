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صورة توثيقية من القدس قبل الاحتلال

منذ 19 دقيقة
340
صورة توثيقية من القدس قبل الاحتلال

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو عمار
طيب
حمد
مصر دولة فقيرة بالنفط وارخص مننا من عجائب الدنيا!!!!
ابو عمار
مبروك
بكرا يجيك الدور
خلا كل الناس وراح يحتال علئ سمو الاميره عجيب امر المحتال
بكرا يجيك الدور
الله يهلكهم هالحوثيين

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