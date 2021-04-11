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شاهد..ميسي يرتجف في مباراة الكلاسيكو

منذ ساعة
1945
شاهد..ميسي يرتجف في مباراة الكلاسيكو

وكالات (صدى):
ظهر النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، وهو يرتجف على أرضية الملعب بسبب الأمطار والبرد، خلال لقاء برشلونة وريال مدريد ضمن الجولة الـ30 من الدوري الإسباني.

ولاقت لقطة ارتعاد ميسي من البرد تداولا واسعا، إذ ظهر يرتجف من شدة البرد، ما دفعه لتبديل القميص الذي أصبح مثقلا بالمياه.

وكان ميسي قد دخل مع حكم المباراة خيسوس جيل مانزانو، في جدال بسبب الحالات التحكيمية.

وحقق فريق ريال مدريد فوزًا مهما على برشلونة بنتيجة 2- 1، في كلاسيكو الأرض.

ويأتي ليونيل ميسي في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإسباني برصيد 23 هدفا، بفارق 4 أهداف عن مركز الوصافة الذي يتقاسمه 3 لاعبين، وهم جيرارد مورينو مهاجم فياريال، ولويس سواريز مهاجم أتلتيكو مدريد، وكريم بنزيما مهاجم ريال مدريد.

ميسي
الكلاسيكو

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو عمار
طيب
حمد
مصر دولة فقيرة بالنفط وارخص مننا من عجائب الدنيا!!!!
ابو عمار
مبروك
بكرا يجيك الدور
خلا كل الناس وراح يحتال علئ سمو الاميره عجيب امر المحتال
بكرا يجيك الدور
الله يهلكهم هالحوثيين

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