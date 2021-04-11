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حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد

منذ 7 دقائق
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حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - سماء غائمة جزئياً مصحوبة برياح نشطة على مناطق) الشرقية، الرياض ،نجران ، جازان، عسير ،الباحة). فيما يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على المناطق الشمالية والغربية للمملكة تمتد الى الأجزاء الشمالية من وسط وشرق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25 – 48 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر ونصف الى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية تتحول ليلاً على الجزء الشمالية الى شمالية غربية بسرعة 20-42كم / ساعة ، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج.

الرياض
المملكة
الطقس

التعليقات

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أحدث التعليقات

مسفر الغامدي
الله يفرجها
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير يا شيخ وبارك فيك .. آمين ..
ابو عمار
مع ارتفاع الاصابات بكرونا فأصبح الحضر ضروري جدا على الاقل لمده شهر
ابو عمار
المسلم يجوز له الزواج من غير المسلمه ولكن المراءه المسلمه لا يجوز لها الزواج من غير المسلم
ابو حمد
أي انت في الشارع وهيا زواج لا اهلك ولا أهله وانتي عارفه انه غير رسمي و و الخ..... وانتي ما صدقتي حصلتي واحد تلصقين فيه ويالله ننام .... فعلا جو الفنانين اغلبه زباله

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