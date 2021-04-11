الأعداد السابقة للصحيفة

"هل تعمد الإفطار في رمضان من الكبائر" العسكر يجيب

منذ 30 دقيقة
1553
1
"هل تعمد الإفطار في رمضان من الكبائر" العسكر يجيب

عادل الحربي (صدى):
أوضح الشيخ عبد الرحمن بن علي العسكر، حكم تعمد الإفطار في نهار رمضان، مؤكدًا أن ذلك من تلبيسات الشيطان.

وأكد العسكر أن تعمد الفطر ذنب عظيم وكبير وجاء فيه وعيد من الرسول، فقد أطلع الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم على عذاب المفطرين قبل وقت إفطارهم، فرآهم معلقين بعراقيبهم.

وشدد العسكر على أن الإفطار في نهار رمضان " من الكبائر وشر كالزنا وشرب الخمر "،موضحا أن بعض أهل العلم يرون أن ذلك أمارة على خروج المرء من الإسلام ".

وقال: " كون الذنب يقضى لا يعني تخفيف الوزر فيه بل الذنب عظيم "،مستشهدا بحديث عن الرسول ﷺ: "من أفطر في رمضان متعمدًا لا يقبل الله منه صوم وإن صام الدهر كله ".

وفي سياق آخر، سأل شخص عن حكم الإفطار في نهار رمضان بسبب عمله الشاق، ليرد العسكر قائلا:" الصيام واجب على المسلم البالغ العاقل عدا المريض أو المسافر فقط، واللي يعمل في نهار رمضان عمل شاق لا يجوز له أن يفطر ".

ونصح بترك العمل، أو جعل الإجازة السنوية في رمضان، أو تخفيف العمل، مؤكدًا أن السعي يجب أن يكون لمصلحة الدين قبل مصلحة الدنيا.

وأضاف: " لكن إذا كان العمل الشاق هذا فجأة مثالا كالذي يرعى الغنم مثل هذه المشقة المفاجأة يجوز له الفطر، أو مثل رجال الاطفاء قد يحتاجون للافطار حال كان يوم استثنائيا، وليس طوال الشهر " .

رمضان
العسكر

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 126926
منذ 17 دقيقة
جزاك الله خير يا شيخ وبارك فيك .. آمين ..

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

مسفر الغامدي
الله يفرجها
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير يا شيخ وبارك فيك .. آمين ..
ابو عمار
مع ارتفاع الاصابات بكرونا فأصبح الحضر ضروري جدا على الاقل لمده شهر
ابو عمار
المسلم يجوز له الزواج من غير المسلمه ولكن المراءه المسلمه لا يجوز لها الزواج من غير المسلم
ابو حمد
أي انت في الشارع وهيا زواج لا اهلك ولا أهله وانتي عارفه انه غير رسمي و و الخ..... وانتي ما صدقتي حصلتي واحد تلصقين فيه ويالله ننام .... فعلا جو الفنانين اغلبه زباله

أخر الأخبار

حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد
منذ 6 دقائق 1177
"هل تعمد الإفطار في رمضان من الكبائر" العسكر يجيب
"هل تعمد الإفطار في رمضان من الكبائر" العسكر يجيب
منذ 30 دقيقة 1558
جستنيه: حسين عبدالغني لا يملك الشجاعة لمواجهة اللاعبين (فيديو)
جستنيه: حسين عبدالغني لا يملك الشجاعة لمواجهة اللاعبين (فيديو)
منذ 54 دقيقة 1718
إحباط محاولة حوثية جديدة لاستهداف المدنيين بخميس مشيط
إحباط محاولة حوثية جديدة لاستهداف المدنيين بخميس مشيط
منذ ساعة 1759
الكشف عن حساب ينتحل صفة الأميرة علياء بنت عبدالله لجمع التبرعات
الكشف عن حساب ينتحل صفة الأميرة علياء بنت عبدالله لجمع التبرعات
منذ ساعة 2019
شاهد.. ملابسات قضية غسيل الأموال المتورط فيها 21 مواطنًا ومقيمًا
شاهد.. ملابسات قضية غسيل الأموال المتورط فيها 21 مواطنًا ومقيمًا
منذ ساعتين 2760
الخلافات الزوجية تدفع امرأة لإلقاء نفسها بالنيل
الخلافات الزوجية تدفع امرأة لإلقاء نفسها بالنيل
منذ ساعتين 739
"العسكر" يوضح حكم الصلاة بأجزاء من الآيات لمن لا يحفظون القرآن (فيديو)
"العسكر" يوضح حكم الصلاة بأجزاء من الآيات لمن لا يحفظون القرآن (فيديو)
منذ 3 ساعات 2280
سجن تونسية عالجت جرحى "داعش" 4 سنوات
سجن تونسية عالجت جرحى "داعش" 4 سنوات
منذ 3 ساعات 1993
خالد الزوين : النصر مختطف ويجب على الرئيس ابعاد حسين عبدالغني
خالد الزوين : النصر مختطف ويجب على الرئيس ابعاد حسين عبدالغني
منذ 3 ساعات 1156