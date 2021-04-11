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جستنيه: حسين عبدالغني لا يملك الشجاعة لمواجهة اللاعبين (فيديو)

منذ 54 دقيقة
1708
جستنيه: حسين عبدالغني لا يملك الشجاعة لمواجهة اللاعبين (فيديو)

نواف السالم (صدى):
رأى الناقد الرياضي عدنان جستنيه، أن حسين عبد الغني؛ المدير التنفيذي لنادي النصر، لا يمتلك الشجاعة الإدارية.

وقال جستنيه: " عبد الغني بسبب ماضيه كعلاب سواء في الأهلي أو النصر لايملك الشجاعة الإدارية، لمواجهة اللاعبين، وذلك بحسب المعطيات الموجودة أمامي ".

وأشار جستنيه إلى أنه كان من أول المؤيدين لقرار تعيين عبد الغني بإدارة النصر، مضيفا " لكن هناك حالات واضحة في النصر والشفافية تحتم علي تغيير رأيي ".

ويواجه عبد الغني انتقادات كثيرة في الفترة الأخيرة من قبل النقاد الرياضيين الذين يحملونه مسؤولية تدهور مستوى النصر هذا الموسم.

النصر
حسين عبدالغني
جستنيه

التعليقات

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أحدث التعليقات

مسفر الغامدي
الله يفرجها
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير يا شيخ وبارك فيك .. آمين ..
ابو عمار
مع ارتفاع الاصابات بكرونا فأصبح الحضر ضروري جدا على الاقل لمده شهر
ابو عمار
المسلم يجوز له الزواج من غير المسلمه ولكن المراءه المسلمه لا يجوز لها الزواج من غير المسلم
ابو حمد
أي انت في الشارع وهيا زواج لا اهلك ولا أهله وانتي عارفه انه غير رسمي و و الخ..... وانتي ما صدقتي حصلتي واحد تلصقين فيه ويالله ننام .... فعلا جو الفنانين اغلبه زباله

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