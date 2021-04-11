جستنيه: حسين عبدالغني لا يملك الشجاعة لمواجهة اللاعبين (فيديو)

نواف السالم (صدى):
رأى الناقد الرياضي عدنان جستنيه، أن حسين عبد الغني؛ المدير التنفيذي لنادي النصر، لا يمتلك الشجاعة الإدارية.
وقال جستنيه: " عبد الغني بسبب ماضيه كعلاب سواء في الأهلي أو النصر لايملك الشجاعة الإدارية، لمواجهة اللاعبين، وذلك بحسب المعطيات الموجودة أمامي ".
وأشار جستنيه إلى أنه كان من أول المؤيدين لقرار تعيين عبد الغني بإدارة النصر، مضيفا " لكن هناك حالات واضحة في النصر والشفافية تحتم علي تغيير رأيي ".
ويواجه عبد الغني انتقادات كثيرة في الفترة الأخيرة من قبل النقاد الرياضيين الذين يحملونه مسؤولية تدهور مستوى النصر هذا الموسم.