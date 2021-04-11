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شاهد.. ملابسات قضية غسيل الأموال المتورط فيها 21 مواطنًا ومقيمًا

منذ 49 دقيقة
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شاهد.. ملابسات قضية غسيل الأموال المتورط فيها 21 مواطنًا ومقيمًا

الرياض (صدى):
كشف رئيس دائرة التحقيق في الجرائم الاقتصادية بالنيابة العامة، محمد بن الأمير، أمس السبت، ملابسات قضية غسل الأموال التي حُكم فيها بالسجن 106 سنوات بحق 21 مواطنا ومقيما.

وأوضح ابن الأمير أن القضية بدأت كانت عندما اشتبه رجال الأمن في أشخاص وافدين من بينهم جنسيات عربية، يدخلون لبعض البنوك حاملين بعض الحقائب وبسؤالهم عن محتوياتها، تبين أنها مبالغ مالية لا يملكون مستندات عن مصادرها.

وأضاف: " تم التحفظ عليهم وإحالتهم لمركز الشرطة المختص في محافظة جدة، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية وإحالتهم لدائرة النيابة العامة ".

وأشار إلى أنه تم ضبط التشكيل العصابي كاملًا بعد وجود أدلة مادية تثبت تحويل أموال وتلقيها غير مشروعة المصدر.

ولفت إلى أن القضية تحتوي على العديد من المخالفات، أحد فروعها "التستر التجاري"، بالإضافة إلى مخالفة مزاولة التجارة دون تراخيص، ومخالفة نظام مراقبة البنوك، وتحويل الأموال خارج النطاق المصرفي.

يذكر أن النيابة العامة قد أعلت عن قيام 5 مواطنين بفتح 7 سجلات تجارية لاستيراد المواد الغذائية، وإنشاء حسابات بنكية، وتسليمها لـ 16 مقيماً من جنسية عربية بهدف استغلال الحسابات في إيداع مبالغ مالية غير مشروعة المصدر وتحويلها للخارج، مقابل دفع أجر شهري للمواطنين.

وصدر حكم المحكمة المختصة المتضمن عقوبة السجن للمتهمين لمدد بلغ مجموعها 106 سنوات، وغرامة مالية قدرها مليوناً وثمانين ألف ريال، ومصادرة أموال مضبوطة قاربت 5 ملايين ريال، ومبالغ محجوزة في الحسابات البنكية قاربت مليوني ريال.

النيابة العامة: تورط 5 مواطنين و 16 مقيما في قضايا غسل أموال

النيابة العامة
غسيل الاموال

التعليقات

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أحدث التعليقات

شبيه صويحبي
تأملوا آخر الأسماء وتعرفون طارق الحبيب صادق يوم يقول ولاء بعض قبائل الجنوب والشمال لدول أخرى.خلونا من الهياط والكذاب واعرفوا ان الرجال صادق....
غليس ولد رماح
هذا الاتحاد الآسيوي ماهو الأتحاد اللي مدللك يامدلل حتى الرضاعه يحطها بفك ويسوي كل اللي تبي دون غيرك من الأنديه ولن تستفيد من الدلال
عبود
يجي يوم ونتذكر هذا السعر 2 ريال للتر ونقول سبحان الله كنا نصيح من هذا السعر ومو عاجبنا ونضحك على انفسنا لانه رايح من 3,5 الى 4 ريال للتر الواحد ، وهذا اقل سعر عالمي ، فيه بلدان سعر اللتر يوصل 5 ريالات ، والامر كان واضح من البدايه انه رح يكون بالسعر العالمي ، تقلي بلد منتج بلد مصدر هذا اللي صاير ، الله يهون على عباده
د محمد ماجد بخش
كم مرة اختنق د محمد ماجد بخش بعبرته وبكى صامتا من حرقة ظلمه وقهره المستمر بلا هوادة طيلة ١٨ عام وحتى اليوم لم ينقشع الغمام
د محمد ماجد بخش
ماذا كان الهدف من إقصاء د محمد ماجد بخش عن التدريس . هل هو تمهيد لمواجهة المصير على اعتبار إضعاف موقفه بزعم اضطرابه !!!

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