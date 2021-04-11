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"العسكر" يوضح حكم الصلاة بأجزاء من الآيات لمن لا يحفظون القرآن (فيديو)

منذ 8 دقائق
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"العسكر" يوضح حكم الصلاة بأجزاء من الآيات لمن لا يحفظون القرآن (فيديو)

عادل الحربي (صدى):
أجاب الشيخ عبدالرحمن بن علي العسكر، على استفسار شخص لا يحفظ سورا كاملة، حول ما إذا كانت تجوز صلاته بآيات متفرقة من القرآن أو بأجزاء من الآيات.

وقال الشيخ عبدالرحمن بن علي العسكر، خلال برنامج " يستفتونك "، أن الواجب في الصلاة هو قراءة الفاتحة فقط، فلا تصح الصلاة بدونها.

وأضاف: " قراءة سورة مع الفاتحة سُنة وليس واجب "، مستشهدًا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: " إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ".

وتابع: " متى ما كان الشخص يحفظ آية كاملة وقرأها فصلاته صحيحة، ولا يشترط معرفته هذه الآية في أي سورة، لكن جزء من الآية لا يجوز ".

الصلاة
العسكر
القرآن

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أحدث التعليقات

غليس ولد رماح
هذا الاتحاد الآسيوي ماهو الأتحاد اللي مدللك يامدلل حتى الرضاعه يحطها بفك ويسوي كل اللي تبي دون غيرك من الأنديه ولن تستفيد من الدلال
عبود
يجي يوم ونتذكر هذا السعر 2 ريال للتر ونقول سبحان الله كنا نصيح من هذا السعر ومو عاجبنا ونضحك على انفسنا لانه رايح من 3,5 الى 4 ريال للتر الواحد ، وهذا اقل سعر عالمي ، فيه بلدان سعر اللتر يوصل 5 ريالات ، والامر كان واضح من البدايه انه رح يكون بالسعر العالمي ، تقلي بلد منتج بلد مصدر هذا اللي صاير ، الله يهون على عباده
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