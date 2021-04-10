شاهد..وزير الري المصري يكشف الخطوات التي يمكن اتخاذها قبل الملء الثاني لسد النهضة

القاهرة (صدى):
كشف وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي، عن الخطوات التي يمكن اتخاذها قبل الملء الثاني لسد النهضة، موضحًا الأضرار التي ستقع على مصر لو حدث ذلك.
وقال وزير الري المصري: " مصر لن تنتظر حتى يحدث ضرر، واستعدينا منذ 5 سنوات لكل السيناريوهات وأسوأ الفروض "، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك معلومات عن سد النهضة أكثر من إثيوبيا.
وتابع: " الضرر قد يحدث عند وجود جفاف وحدوث فيضانات، ونحن نعمل على ألا يحدث تأثير كبير على المصريين ونعمل على ترشيد المياه وتبطين الترع و استكشافات المياه الجوفية ".
وأشار إلى أن هناك مؤشرات يتم متابعتها لحجم الفيضان المتوقع هذا العام، معلقا: " بنسبة كبيرة إثيوبيا ستنفذ الملء الثاني لأن عندهم مشاكل داخلية حتى لو لم يستفيدوا منه ".
ولفت إلى أن الدولة تعمل على امتصاص أكبر قدر من صدمة بناء سد النهضة حتى لا يحدث تأثير على المصريين، قائلا: " احنا بنقول الخطوط العامة وفيما يخص الجزء الفني اللي شغالين فيه من بدري، هو تزويد القدرة على امتصاص الصدمات ".
يذكر أن العميد الطاهر أبو هاجة المستشار الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة السودانية عبدالفتاح البرهان، حذر من نشوب حرب مياه، في حال عدم تراجع إثيوبيا عن موقفها في أزمة سد النهضة.