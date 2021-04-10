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شاهد..وزير الري المصري يكشف الخطوات التي يمكن اتخاذها قبل الملء الثاني لسد النهضة

منذ ساعة
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شاهد..وزير الري المصري يكشف الخطوات التي يمكن اتخاذها قبل الملء الثاني لسد النهضة

القاهرة (صدى):
كشف وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي، عن الخطوات التي يمكن اتخاذها قبل الملء الثاني لسد النهضة، موضحًا الأضرار التي ستقع على مصر لو حدث ذلك.

وقال وزير الري المصري: " مصر لن تنتظر حتى يحدث ضرر، واستعدينا منذ 5 سنوات لكل السيناريوهات وأسوأ الفروض "، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك معلومات عن سد النهضة أكثر من إثيوبيا.

وتابع: " الضرر قد يحدث عند وجود جفاف وحدوث فيضانات، ونحن نعمل على ألا يحدث تأثير كبير على المصريين ونعمل على ترشيد المياه وتبطين الترع و استكشافات المياه الجوفية ".

وأشار إلى أن هناك مؤشرات يتم متابعتها لحجم الفيضان المتوقع هذا العام، معلقا: " بنسبة كبيرة إثيوبيا ستنفذ الملء الثاني لأن عندهم مشاكل داخلية حتى لو لم يستفيدوا منه ".

ولفت إلى أن الدولة تعمل على امتصاص أكبر قدر من صدمة بناء سد النهضة حتى لا يحدث تأثير على المصريين، قائلا: " احنا بنقول الخطوط العامة وفيما يخص الجزء الفني اللي شغالين فيه من بدري، هو تزويد القدرة على امتصاص الصدمات ".

يذكر أن العميد الطاهر أبو هاجة المستشار الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة السودانية عبدالفتاح البرهان، حذر من نشوب حرب مياه، في حال عدم تراجع إثيوبيا عن موقفها في أزمة سد النهضة.

إثيوبيا تعلن اتمام عملية الملء الثاني لسد النهضة في موعدها

 

مصر
اثيوبيا
سد النهضة

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
ماذا كان الهدف من إقصاء د محمد ماجد بخش عن التدريس . هل هو تمهيد لمواجهة المصير على اعتبار إضعاف موقفه بزعم اضطرابه !!!
سعد
أستفزاز
د محمد ماجد بخش
فترة العناصر الممثلة من العنصر ٢٧ وحتى العنصر ٣٤ هي فترة تمثيل وحدات عناصر عددية تعود لدرجة تمثيل فترة العنصر ٣٤ كدالة عددية ٢٦.٦.٢ أو ٢٨.٤.٢ مالم نحدد فترة البناء للدرجة الثقالة الفراغية الممثلة لدرجة الثقل بدلالة الفترة الممثلة المكافئة لتمثيل وحدة العنصر بفترة تمثيل عدد ذرات العنصر المكافئة لدرجة ثقالة وحدة العنصر المغناطيسية الممثلة بعدد الوحدات الذرية الممثلة لوحدات الكتلة الثقالية الذرية الممثلة بدرجة الثقل العددية الممثلة لعدد وحدات العناصر الممثلة لوحدة العنصر ووحدة العنصر الممثل ودرجة الثبات المغناطيسي للوحدة الممثلة
محمد الدوسري
اذا بغوا يرفعون أي سلعه لقوا لهم ألف حجه وحجه حسبي الله ونعم الوكيل
د محمد ماجد بخش
تعريف درجة الثقل العددية بدلالة درجة الثقالة الفراغية الممثلة لدرجتي الثقل والثقالة في فترة العناصر الممثلة بوحدات العناصر، والتحكم في تمثيل درجة الثقالة بعدد وحدات تمثيل درجة الثقل في فترة العنصر الممثلة بوحدات العناصر

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