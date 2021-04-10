القادسية ينتزع فوزا ثمينا من الاتفاق 

طلال الغامدي (صدى):
فاز القادسية، على مضيفه الاتفاق بنتيجة (3-1)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأمير محمد بن فهد، ضمن منافسات الجولة 25 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وسجل دانيلو اسبريليا لصالح القادسية من ركلة جزاء في الدقيقة 14، ثم تعادل وليد أزارو للاتفاق في الدقيقة 30 برأسية في المرمى، قبل أن يرد اسبريليا بهدفين من ركلتي جزاء في الدقيقتين 53 و73 من عمر المباراة.
وبهذه النتيجة، رفع القادسية رصيده إلى 31 نقطة، ليحتل المركز العاشر في ترتيب دوري المحترفين، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند 35 نقطة، في المركز السادس، بفارق نقطة عن النصر "الخامس".