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رئاسة شؤون الحرمين تترجم فيلم " مثابة وأمناً " إلى 5 لغات

منذ 11 دقيقة
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رئاسة شؤون الحرمين تترجم فيلم " مثابة وأمناً " إلى 5 لغات

الرياض (صدى):
أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلةً في الإدارة العامة للإعلام والاتصال, بالتعاون مع الإدارة العامة للغات والترجمة, عن ترجمة فيلم (مثابة وأمناً).

ويذكر أن الفيلم يستعرض جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، والإجراءات المتبعة للوقاية من جائحة كورونا في المسجد الحرام إلى 5 لغات .

وقال مدير الإدارة العامة للإعلام والاتصال بالرئاسة العامة سعادة الأستاذ سلطان بن سعود المسعودي، إن ترجمة الفيلم تمت بالتعاون مع الإدارة العامة للترجمة واللغات بالرئاسة العامة, ويأتي هذا الدور التكاملي لإبراز ما تقوم به الدولة -رعاها الله- في المسجد الحرام والمسجد النبوي ، وإبراز دور الرئاسة المحوري في تقديم أفضل الخدمات الممكنة في ظل جائحة كورونا.

وأضاف أن هذا الفيلم جاء وفقاً لتطلعات القيادة الرشيدة للمملكة العربية السعودية، ولتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس لإبراز الدور الذي تقوم به حكومة هذه البلاد المباركة تجاه الحرمين الشريفين، والجهود المبذولة لمنع تفشي فيروس كورونا بين رواد المسجد الحرام والمسجد النبوي.

المسجد النبوي
الحرمين

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
يالطيييييييييييييييييييييييييييف.
واضح*** وصريح***
أتوقع إنه أصبح فعل ماضي مبني،على النحس، اللي رماه رمية،(( End)) النهاية..
واضح*** وصريح***
أتوقع إنه أصبح فعل ماضي مبني،على النحس، اللي رماه رمية،(( End)) النهاية..
زا
نتمني تطبيق الحجر و منع التجول علي منطقة الرياض وما جاورها طوال الشهر المبارك نتفق من شرهم.
زا
مصر جمدت الزياده في اسعار البنزين و الوقود لمدة سته شهور ماعدا دول الخليج .

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