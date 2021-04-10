الأعداد السابقة للصحيفة

تعليم تبوك يكمل تحضيراته لأداء الطلاب اختباراتهم عبر المنصات التعليمية

منذ 39 دقيقة
1428
تعليم تبوك يكمل تحضيراته لأداء الطلاب اختباراتهم عبر المنصات التعليمية

تبوك (صدى):
أكملت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك تحضيراتها لتنظيم الاختبارات النهائية للعام الدراسي 1442هـ، التي يستهلها أكثر من 200 ألف طالب وطالبة بتعليم المنطقة، لأداء اختباراتهم "عن بعد" بداية من هذا الأسبوع.

وستنطلق الاختبارات باستكمال ومراجعات مهارات طلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي وبداية اختبار الفصل الدراسي الثاني للمرحلة الابتدائية يوم الثلاثاء 1/ 9/ 1442 هـ الموافق 13/ 4/ 2021م، وستكون بداية اختبار الفصل الدراسي الثاني للمرحلتين المتوسطة والثانوية يوم الأحد 6 / 9 / 1442 هـ الموافق 18/ 4/ 2021م.

وأوضح مدير عام التعليم بالمنطقة إبراهيم العُمري أن إدارة التعليم أتمت جميع الترتيبات اللازمة لضمان سير أعمال الاختبارات بيسر وسهولة، إلى جانب إعداد خطة إشرافية تتضمن زيارات ميدانية للمشرفين والمشرفات للوقوف على الاستعداد في جميع مدارس المنطقة، ومتابعة سير الاختبارات عن بعد عبر المنصات التعليمية، ورفع تقارير يومية عن سير العمل في أثناء الاختبارات وحلّ التحديات الميدانية والتقنية الطارئة.

ووجهت إدارة التعليم قادة وقائدات المدارس بضرورة الحرص على تشكيل اللجان المنظمة لأعمال الاختبارات وتوزيع المهام والمسؤوليات، ورصد الدرجات في نظام نور وإنهاء أعمال الفصل الدراسي الثاني في الأوقات المحددة، مؤكدة على دور الأسرة كشريك مهم في دعم رحلة نجاح الأبناء الطلاب والطالبات وتهيئة الأجواء التربوية المناسبة لأبنائهم لأداء الاختبارات بكل بيسر وهدوء.

تبوك

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
يالطيييييييييييييييييييييييييييف.
واضح*** وصريح***
أتوقع إنه أصبح فعل ماضي مبني،على النحس، اللي رماه رمية،(( End)) النهاية..
واضح*** وصريح***
أتوقع إنه أصبح فعل ماضي مبني،على النحس، اللي رماه رمية،(( End)) النهاية..
زا
نتمني تطبيق الحجر و منع التجول علي منطقة الرياض وما جاورها طوال الشهر المبارك نتفق من شرهم.
زا
مصر جمدت الزياده في اسعار البنزين و الوقود لمدة سته شهور ماعدا دول الخليج .

أخر الأخبار

رايحه تعبي بنزين لنفسها بدون سيارة
رايحه تعبي بنزين لنفسها بدون سيارة
منذ 3 دقائق 153
مغربي يتزوج 4 نساء في يوم واحد
مغربي يتزوج 4 نساء في يوم واحد
منذ 3 دقائق 169
شاهد.. لص يسرق سيارة في وضع التشغيل بالرياض
شاهد.. لص يسرق سيارة في وضع التشغيل بالرياض
منذ 4 دقائق 1127
لقطات من مباراة النصر والاتفاق عام 1410 هـ
لقطات من مباراة النصر والاتفاق عام 1410 هـ
منذ 4 دقائق 134
رئاسة شؤون الحرمين تترجم فيلم " مثابة وأمناً " إلى 5 لغات
رئاسة شؤون الحرمين تترجم فيلم " مثابة وأمناً " إلى 5 لغات
منذ 11 دقيقة 1241
القادسية ينتزع فوزا ثمينا من الاتفاق 
القادسية ينتزع فوزا ثمينا من الاتفاق 
منذ 28 دقيقة 1402
جوانكا: اعتذرت لمدرب الشباب وعلاقتي به جيدة 
جوانكا: اعتذرت لمدرب الشباب وعلاقتي به جيدة 
منذ 31 دقيقة 1546
تعليم تبوك يكمل تحضيراته لأداء الطلاب اختباراتهم عبر المنصات التعليمية
تعليم تبوك يكمل تحضيراته لأداء الطلاب اختباراتهم عبر المنصات التعليمية
منذ 39 دقيقة 1432
شاهد.. باحث يكشف: هؤلاء المرضى يتوجب عليهم زيارة الطبيب قبل رمضان
شاهد.. باحث يكشف: هؤلاء المرضى يتوجب عليهم زيارة الطبيب قبل رمضان
منذ 48 دقيقة 1801
بالصور..بعثة الوحدات الأردني تصل الرياض للمشاركة في دوري أبطال آسيا
بالصور..بعثة الوحدات الأردني تصل الرياض للمشاركة في دوري أبطال آسيا
منذ 52 دقيقة 1518