جوانكا: اعتذرت لمدرب الشباب وعلاقتي به جيدة 

نواف السالم (صدى):
أبدى كرستيان جوانكا، لاعب فريق الكرة بنادي الشباب، سعادته بالفوز الكبير على الباطن، قائلا:"حصلنا على الأهم وهو النقاط الثلاث، وكنا نعاني من سوء الطالع في المباريات الماضية، وأهدرنا فرصًا كثيرة، ولكننا استغلينا الفرص في مباراة الباطن، وفزنا بالـ3 نقاط".
وحول غضبه من استبداله في المباراة، قال جوانكا "كنت أريد مواصلة المباراة، واعتذرت من المدرب، ولم تحدث أية مشكلة، فأنا علاقتي به جيدة".
وكان الشباب حقق فوزًا كبيرًا على مضيفه الباطن بنتيجة (4-1)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب نادي الباطن، ضمن منافسات الجولة 25 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.