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جوانكا: اعتذرت لمدرب الشباب وعلاقتي به جيدة 

منذ 31 دقيقة
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جوانكا: اعتذرت لمدرب الشباب وعلاقتي به جيدة 

نواف السالم (صدى):
أبدى كرستيان جوانكا، لاعب فريق الكرة بنادي الشباب، سعادته بالفوز الكبير على الباطن، قائلا:"حصلنا على الأهم وهو النقاط الثلاث، وكنا نعاني من سوء الطالع في المباريات الماضية، وأهدرنا فرصًا كثيرة، ولكننا استغلينا الفرص في مباراة الباطن، وفزنا بالـ3 نقاط".

وحول غضبه من استبداله في المباراة، قال جوانكا "كنت أريد مواصلة المباراة، واعتذرت من المدرب، ولم تحدث أية مشكلة، فأنا علاقتي به جيدة".

وكان الشباب حقق فوزًا كبيرًا على مضيفه الباطن بنتيجة (4-1)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب نادي الباطن، ضمن منافسات الجولة 25 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

 

نادي الشباب
نادي الباطن
كرستيان جوانكا

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
يالطيييييييييييييييييييييييييييف.
واضح*** وصريح***
أتوقع إنه أصبح فعل ماضي مبني،على النحس، اللي رماه رمية،(( End)) النهاية..
واضح*** وصريح***
أتوقع إنه أصبح فعل ماضي مبني،على النحس، اللي رماه رمية،(( End)) النهاية..
زا
نتمني تطبيق الحجر و منع التجول علي منطقة الرياض وما جاورها طوال الشهر المبارك نتفق من شرهم.
زا
مصر جمدت الزياده في اسعار البنزين و الوقود لمدة سته شهور ماعدا دول الخليج .

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