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"الحرس الوطني" تدعو المتقدمين على وظائفها لاستكمال الكشف الطبي

منذ ساعة
1562
"الحرس الوطني" تدعو المتقدمين على وظائفها لاستكمال الكشف الطبي

الرياض (صدى):
دعت وزارة الحرس الوطني، المتقدمين والمتقدمات لشغل الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام على موقع "جدارة"، وعددهم 69، لاستكمال إجراءات الكشف الطبي بمدن الرياض وجدة والدمام.

وأشارت إلى أن اختيار المدينة المراد الكشف فيها من خلال التواصل على الرقم 0112525300 تحويلة رقم 23415 أو عبر البريد الإلكتروني، لمدة 3 أيام من تاريخ الإعلان.

وأضافت أنه في حال عدم التواصل خلال الفترة المحددة سيتم توجيه الكشف الطبي لمدينة الرياض، مشيرة إلى أن عدم إجرائه خلال فترة الترشيح سيُعتبر عدولًا عن الرغبة في التوظيف.

 

وظائف
الحرس الوطني

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
يالطيييييييييييييييييييييييييييف.
واضح*** وصريح***
أتوقع إنه أصبح فعل ماضي مبني،على النحس، اللي رماه رمية،(( End)) النهاية..
واضح*** وصريح***
أتوقع إنه أصبح فعل ماضي مبني،على النحس، اللي رماه رمية،(( End)) النهاية..
زا
نتمني تطبيق الحجر و منع التجول علي منطقة الرياض وما جاورها طوال الشهر المبارك نتفق من شرهم.
زا
مصر جمدت الزياده في اسعار البنزين و الوقود لمدة سته شهور ماعدا دول الخليج .

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