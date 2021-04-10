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رسميا.. مجموعة ‎النصر الآسيوية تكتمل بعد تأهل فولاذ الإيراني

منذ 13 دقيقة
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رسميا.. مجموعة ‎النصر الآسيوية تكتمل بعد تأهل فولاذ الإيراني

طلال الغامدي (صدى):
اكتملت مجموعة ‎النصر الآسيوية بعد تأهل فولاذ الإيراني، حيث جاء ترتيب الفرق كالأتي: النصر السعودي، الوحدات الأردني، فولاذ الإيراني، السد القطري.

وفي لقاء تحديد المتأهل لدور المجموعات تلقى العين الإماراتي هزيمة ثقيلة بنتيجة (4-0) أمام فولاد خوزستان الإيراني اليوم السبت.

وسجل فولاد عبر لاعبه صالح حرداني في الدقيقة 41 وعزز لوسيانو بيريرا من تقدم الفريق الإيراني في بداية الشوط الثاني.

وجعل الجنوب أفريقي أياندا باتوسي النتيجة 3-صفر في الدقيقة 58 واختتم بيريرا الرباعية قبل أربع دقائق من النهاية.

دوري أبطال آسيا
النصر السعودي
السد القطري
الوحدات الأردني
فولاذ الإيراني
مجموعة ‎النصر الآسيوية

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abdul
اي والله، صلينا في مسجد واحد عدة جمع في المركز الثقافي الإسلامي لشمال مقاطعة لَيْك بمدينة واكيغان ، إلِنُويْ(ز) ، كما انه صلّى معنا صلاة العيد قبل حوالي ٤ سنوات في المجمّع الرياضي لمدينة لِيبَرتيڤيل، إلِنُويْ(ز) ... اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه. اللهم إني أعوذ بك من عثرات اللسان ، وغفلات الجنان ، واستغفرك من قول يعقبه الندم ، أو فعل تزل به القدم .
ابو محمد 😎 ✍️
منخجره نخجره ، صايره خبارة جرذي .. ويش عاد باقي فيهاا ...!!
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
تعجبني الثقه من الحواجب ..
ابو محمد 😎 ✍️
وغد ممتاز .. يدور معيشته بقوة ذراعه الضعيف ، وعرق جبينه النزيف ..

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