رسميا.. مجموعة ‎النصر الآسيوية تكتمل بعد تأهل فولاذ الإيراني

طلال الغامدي (صدى):
اكتملت مجموعة النصر الآسيوية بعد تأهل فولاذ الإيراني، حيث جاء ترتيب الفرق كالأتي: النصر السعودي، الوحدات الأردني، فولاذ الإيراني، السد القطري.
وفي لقاء تحديد المتأهل لدور المجموعات تلقى العين الإماراتي هزيمة ثقيلة بنتيجة (4-0) أمام فولاد خوزستان الإيراني اليوم السبت.
وسجل فولاد عبر لاعبه صالح حرداني في الدقيقة 41 وعزز لوسيانو بيريرا من تقدم الفريق الإيراني في بداية الشوط الثاني.
وجعل الجنوب أفريقي أياندا باتوسي النتيجة 3-صفر في الدقيقة 58 واختتم بيريرا الرباعية قبل أربع دقائق من النهاية.