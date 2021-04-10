بالفيديو..الشباب يكتسح الباطن والفتح يحقق فوز قاتل على الفيصلي

نواف السالم (صدى):
فاز فريق الشباب على نظيره الباطن، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ25 بدوري المحترفين.
وأحرز الشباب هدف في الدقيقة (7) عن طريقه محترفه بانيغا، في حين سجل الباطن هدف التعادل في الدقيقة (28) عن طريق محمد رايحي.
وسجل لاعبو الشباب هدف في الدقيقة (41) عن طريق جوانكا، ووجاء الهدف الثالث للشباب في الدقيقة (45) عن طريق بانيجا، وسجل الشباب هدفه الرابع في الدقيقة (50) عن طريق جوانكا،
ورفع فريق الشباب رصيده من النقاط إلى 48 بالتساوي مع الهلال في صدارة جدول ترتيب فرق أندية دوري المحترفين، بينما توقف رصيد الباطن عند النقطة 28 في المركز الـ13.
وأنهزم الفيصلي أمام ضيفه الفتح بثلاثة أهداف مقابل هدفين، حيث سجل جوليو تافاريس وهشام فايق عند د19 ود50، وأحرز الفتح بواسطة قاسم لاغامي د23، وميتشيل دي فريدي د68 وكرستيان كويفا د90.
وأصبح رصيد الفتح 34 نقطة في المركز الثامن، في حين تجمد رصيد الفيصلي عند 30 نقطة في المركز الثاني عشر.
الشباب، الباطن