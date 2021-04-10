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بالفيديو..الشباب يكتسح الباطن والفتح يحقق فوز قاتل على الفيصلي

منذ 24 دقيقة
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بالفيديو..الشباب يكتسح الباطن والفتح يحقق فوز قاتل على الفيصلي

نواف السالم (صدى):
فاز فريق الشباب على نظيره الباطن، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ25 بدوري المحترفين.

وأحرز الشباب هدف في الدقيقة (7) عن طريقه محترفه بانيغا، في حين سجل الباطن هدف التعادل في الدقيقة (28) عن طريق محمد رايحي.

وسجل لاعبو الشباب هدف في الدقيقة (41) عن طريق جوانكا، ووجاء الهدف الثالث للشباب في الدقيقة (45) عن طريق بانيجا، وسجل الشباب هدفه الرابع في الدقيقة (50) عن طريق جوانكا،

ورفع فريق الشباب رصيده من النقاط إلى 48 بالتساوي مع الهلال في صدارة جدول ترتيب فرق أندية دوري المحترفين، بينما توقف رصيد الباطن عند النقطة 28 في المركز الـ13.

وأنهزم الفيصلي أمام ضيفه الفتح بثلاثة أهداف مقابل هدفين، حيث سجل جوليو تافاريس وهشام فايق عند د19 ود50، وأحرز الفتح بواسطة قاسم لاغامي د23، وميتشيل دي فريدي د68 وكرستيان كويفا د90.

وأصبح رصيد الفتح 34 نقطة في المركز الثامن، في حين تجمد رصيد الفيصلي عند 30 نقطة في المركز الثاني عشر.

الشباب، الباطن

الشباب
الباطن

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abdul
اي والله، صلينا في مسجد واحد عدة جمع في المركز الثقافي الإسلامي لشمال مقاطعة لَيْك بمدينة واكيغان ، إلِنُويْ(ز) ، كما انه صلّى معنا صلاة العيد قبل حوالي ٤ سنوات في المجمّع الرياضي لمدينة لِيبَرتيڤيل، إلِنُويْ(ز) ... اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه. اللهم إني أعوذ بك من عثرات اللسان ، وغفلات الجنان ، واستغفرك من قول يعقبه الندم ، أو فعل تزل به القدم .
ابو محمد 😎 ✍️
منخجره نخجره ، صايره خبارة جرذي .. ويش عاد باقي فيهاا ...!!
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
تعجبني الثقه من الحواجب ..
ابو محمد 😎 ✍️
وغد ممتاز .. يدور معيشته بقوة ذراعه الضعيف ، وعرق جبينه النزيف ..

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