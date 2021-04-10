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بالفيديو.." النوم وعدم تنظيم الوجبات " مشاكل تواجه اللاعبين والأندية في رمضان

منذ 36 دقيقة
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بالفيديو.." النوم وعدم تنظيم الوجبات " مشاكل تواجه اللاعبين والأندية في رمضان

ماجد محمد (صدى):
أوضح المحلل الرياضي الدكتور محمد السليمان، الصعوبات التي تواجه اللاعبين والأندية خلال شهر رمضان المبارك.

وقال السليمان خلال حديثه في برنامج " إم بي سي في أسبوع " أن الصعوبة فقط تكمن في اختلاف التوقيت، حيث أن التمارين تكون حسب الوحدات التدريبية المتاحة.

وأضاف أن اللاعبيين الغير مسلمين هم من لديهم مشكلة في الساعة البيلوجية، لأنهم لم يعتادو على هذا النظام، مشيرًا إلى أن بعض المدربين يفضلون إعطاء وحدة تدريبية قبل الإفطار.

وتابع أن اللاعبين الذين قضوا أكثر من موسم في المملكة، لم يكن لديهم مشكلة، لأنهم اعتادوا على ذلك، والمشكلة الأكبر هو النوم بالنسبة للاعب، وعدم تنظيم الوجبات، وعملية التوعية أصبحت مهمة بالنسبة للاعبين.

رمضان
محمد السليمان

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أحدث التعليقات

abdul
اي والله، صلينا في مسجد واحد عدة جمع في المركز الثقافي الإسلامي لشمال مقاطعة لَيْك بمدينة واكيغان ، إلِنُويْ(ز) ، كما انه صلّى معنا صلاة العيد قبل حوالي ٤ سنوات في المجمّع الرياضي لمدينة لِيبَرتيڤيل، إلِنُويْ(ز) ... اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه. اللهم إني أعوذ بك من عثرات اللسان ، وغفلات الجنان ، واستغفرك من قول يعقبه الندم ، أو فعل تزل به القدم .
ابو محمد 😎 ✍️
منخجره نخجره ، صايره خبارة جرذي .. ويش عاد باقي فيهاا ...!!
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
تعجبني الثقه من الحواجب ..
ابو محمد 😎 ✍️
وغد ممتاز .. يدور معيشته بقوة ذراعه الضعيف ، وعرق جبينه النزيف ..

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