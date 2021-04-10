بالفيديو.." النوم وعدم تنظيم الوجبات " مشاكل تواجه اللاعبين والأندية في رمضان

ماجد محمد (صدى):
أوضح المحلل الرياضي الدكتور محمد السليمان، الصعوبات التي تواجه اللاعبين والأندية خلال شهر رمضان المبارك.
وقال السليمان خلال حديثه في برنامج " إم بي سي في أسبوع " أن الصعوبة فقط تكمن في اختلاف التوقيت، حيث أن التمارين تكون حسب الوحدات التدريبية المتاحة.
وأضاف أن اللاعبيين الغير مسلمين هم من لديهم مشكلة في الساعة البيلوجية، لأنهم لم يعتادو على هذا النظام، مشيرًا إلى أن بعض المدربين يفضلون إعطاء وحدة تدريبية قبل الإفطار.
وتابع أن اللاعبين الذين قضوا أكثر من موسم في المملكة، لم يكن لديهم مشكلة، لأنهم اعتادوا على ذلك، والمشكلة الأكبر هو النوم بالنسبة للاعب، وعدم تنظيم الوجبات، وعملية التوعية أصبحت مهمة بالنسبة للاعبين.