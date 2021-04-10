السبب الحقيقي وراء استبعاد فيسا من قائمة الأهلي في دوري أبطال آسيا

ماجد محمد (صدى):
كشفت تقارير صحفية عن السبب الحقيقي وراء استبعاد ليوبومير فيسا من قائمة الأهلي في دوري أبطال آسيا، موضحة أنه رفض العودة من صربيا إلى جدة لعدم حصوله على مستحقاته المالية ورواتبه المتأخرة.
وأوضحت أن فيسا رفض العودة إلى جدة قبل الحصول على مستحقاته المالية ورواتبه المتأخرة، مضيفة أنه أرسل للنادي طلبًا لفسخ عقده من جانب واحد قبل عدة أيام، وذلك بعدما كان قد أنذر المسؤولين بالإقدام على تلك الخطوة قبل شهر تقريبًا ولم يجد أي رد فعل رسمي من جانبهم، بحسب الزميلة "الرياضية".
ولفتت إلى أن الإدارة الأهلاوية برئاسة عبد الإله مؤمنة تسعى جاهدة حاليًا لتأمين مبلغ 850 ألف يورو لصالح فيسا، حتى تتفادى خطوة فسخ العقد وتُعيده إلى صفوف الفريق، خاصة أن المهلة التي أمام النادي قبل فسخ العقد رسميًا تنتهي بعد 7 أيام.