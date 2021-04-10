الأعداد السابقة للصحيفة

السبب الحقيقي وراء استبعاد فيسا من قائمة الأهلي في دوري أبطال آسيا

منذ ساعة
2140
السبب الحقيقي وراء استبعاد فيسا من قائمة الأهلي في دوري أبطال آسيا

ماجد محمد (صدى):
كشفت تقارير صحفية عن السبب الحقيقي وراء استبعاد ليوبومير فيسا من قائمة الأهلي في دوري أبطال آسيا، موضحة أنه رفض العودة من صربيا إلى جدة لعدم حصوله على مستحقاته المالية ورواتبه المتأخرة.

وأوضحت أن فيسا رفض العودة إلى جدة قبل الحصول على مستحقاته المالية ورواتبه المتأخرة، مضيفة أنه أرسل للنادي طلبًا لفسخ عقده من جانب واحد قبل عدة أيام، وذلك بعدما كان قد أنذر المسؤولين بالإقدام على تلك الخطوة قبل شهر تقريبًا ولم يجد أي رد فعل رسمي من جانبهم، بحسب الزميلة "الرياضية".

ولفتت إلى أن الإدارة الأهلاوية برئاسة عبد الإله مؤمنة تسعى جاهدة حاليًا لتأمين مبلغ 850 ألف يورو لصالح فيسا، حتى تتفادى خطوة فسخ العقد وتُعيده إلى صفوف الفريق، خاصة أن المهلة التي أمام النادي قبل فسخ العقد رسميًا تنتهي بعد 7 أيام.

الأهلي
دوري أبطال آسيا
ليوبومير فيسا

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

abdul
اي والله، صلينا في مسجد واحد عدة جمع في المركز الثقافي الإسلامي لشمال مقاطعة لَيْك بمدينة واكيغان ، إلِنُويْ(ز) ، كما انه صلّى معنا صلاة العيد قبل حوالي ٤ سنوات في المجمّع الرياضي لمدينة لِيبَرتيڤيل، إلِنُويْ(ز) ... اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه. اللهم إني أعوذ بك من عثرات اللسان ، وغفلات الجنان ، واستغفرك من قول يعقبه الندم ، أو فعل تزل به القدم .
ابو محمد 😎 ✍️
منخجره نخجره ، صايره خبارة جرذي .. ويش عاد باقي فيهاا ...!!
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
تعجبني الثقه من الحواجب ..
ابو محمد 😎 ✍️
وغد ممتاز .. يدور معيشته بقوة ذراعه الضعيف ، وعرق جبينه النزيف ..

أخر الأخبار

رسميا.. مجموعة ‎النصر الآسيوية تكتمل بعد تأهل فولاذ الإيراني
رسميا.. مجموعة ‎النصر الآسيوية تكتمل بعد تأهل فولاذ الإيراني
منذ 13 دقيقة 1495
بالفيديو..الشباب يكتسح الباطن والفتح يحقق فوز قاتل على الفيصلي
بالفيديو..الشباب يكتسح الباطن والفتح يحقق فوز قاتل على الفيصلي
منذ 24 دقيقة 1462
الصلح زين
الصلح زين
منذ 28 دقيقة 422
القط اشغل العرسان
القط اشغل العرسان
منذ 29 دقيقة 328
طفل باكستاني ما ينخاف عليه
طفل باكستاني ما ينخاف عليه
منذ 29 دقيقة 424
شاهد.."هروب" منطقة سياحية مميزة لم تسجل أي حالة لكورونا منذ بداية الجائحة
شاهد.."هروب" منطقة سياحية مميزة لم تسجل أي حالة لكورونا منذ بداية الجائحة
منذ 34 دقيقة 1650
بالفيديو.." النوم وعدم تنظيم الوجبات " مشاكل تواجه اللاعبين والأندية في رمضان
بالفيديو.." النوم وعدم تنظيم الوجبات " مشاكل تواجه اللاعبين والأندية في رمضان
منذ 36 دقيقة 1399
ليفربول يفوز على أستون فيلا بالدورى الإنجليزى
ليفربول يفوز على أستون فيلا بالدورى الإنجليزى
منذ ساعة 1646
السبب الحقيقي وراء استبعاد فيسا من قائمة الأهلي في دوري أبطال آسيا
السبب الحقيقي وراء استبعاد فيسا من قائمة الأهلي في دوري أبطال آسيا
منذ ساعة 2145
"الصحة" توضح مدى تأثير السكريات على لقاح كورونا 
"الصحة" توضح مدى تأثير السكريات على لقاح كورونا 
منذ ساعة 1968