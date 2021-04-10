"الصحة" توضح مدى تأثير السكريات على لقاح كورونا 

الرياض (صدى):
ردت وزارة الصحة على سؤال من أحد متابعيها بعد أن قال:"هل السكريات تؤثر على كفاءة لقاح كورونا، ويجب التوقف عنها لمدة أسبوع قبل أخذ الجرعة".
وأوضحت وزارة الصحة:"لا يوجد نوع طعام يتعارض مع التطعيم أو يضعف كفاءته بما في ذلك السكريات".
وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أعلن اليوم السبت، عن تسجيل 878 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.
وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي لفيروس كورونا، عن تسجيل 578 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 382,776 حالة تعافي، فضلًا عن تسجيل 10 حالات وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 6747 حالة وفاة.