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"الصحة" توضح مدى تأثير السكريات على لقاح كورونا 

منذ ساعة
1967
"الصحة" توضح مدى تأثير السكريات على لقاح كورونا 

الرياض (صدى):
ردت وزارة الصحة على سؤال من أحد متابعيها بعد أن قال:"هل السكريات تؤثر على كفاءة لقاح كورونا، ويجب التوقف عنها لمدة أسبوع قبل أخذ الجرعة".

وأوضحت وزارة الصحة:"لا يوجد نوع طعام يتعارض مع التطعيم أو يضعف كفاءته بما في ذلك السكريات".

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أعلن اليوم السبت، عن تسجيل 878 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي لفيروس كورونا، عن تسجيل 578 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 382,776 حالة تعافي، فضلًا عن تسجيل 10 حالات وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 6747 حالة وفاة.

السكريات
لقاح كورونا

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abdul
اي والله، صلينا في مسجد واحد عدة جمع في المركز الثقافي الإسلامي لشمال مقاطعة لَيْك بمدينة واكيغان ، إلِنُويْ(ز) ، كما انه صلّى معنا صلاة العيد قبل حوالي ٤ سنوات في المجمّع الرياضي لمدينة لِيبَرتيڤيل، إلِنُويْ(ز) ... اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه. اللهم إني أعوذ بك من عثرات اللسان ، وغفلات الجنان ، واستغفرك من قول يعقبه الندم ، أو فعل تزل به القدم .
ابو محمد 😎 ✍️
منخجره نخجره ، صايره خبارة جرذي .. ويش عاد باقي فيهاا ...!!
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
تعجبني الثقه من الحواجب ..
ابو محمد 😎 ✍️
وغد ممتاز .. يدور معيشته بقوة ذراعه الضعيف ، وعرق جبينه النزيف ..

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