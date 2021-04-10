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الصحة تعلن عن التوسع في إعطاء الجرعة الأولى لمن لم يحصلوا على اللقاح

منذ 8 دقائق
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الصحة تعلن عن التوسع في إعطاء الجرعة الأولى لمن لم يحصلوا على اللقاح

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الصحة عن التوسع في إعطاء الجرعة الأولى لمن لم يحصلوا على اللقاح وإرجاء جميع مواعيد الجرعة الثانية وإعادة جدولتها لاحقا حتى يتم تغطية شريحة كبيرة من المجتمع بالجرعة الأولى .

وأوصحت أن جميع المواعيد القائمة للجرعة الثانية أرجئت ابتداءاً من يوم الاحد 29-8-1442 الموافق 11 أبريل 2021 وسيتم الإعلان لاحقا عن استئناف إعطاء الجرعة الثانية.

ونوهت الصحة إلى أن الإعلان جاء بسبب شح وتعثر الإمدادات الدولية من اللقاحات بسبب مواجهة الشركات المصنعة لتحديات في الوفاء بكميات التوريد المتعاقد عليها وحرصا على تغطية أكبر عدد من السكان بالجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19 خاصة الفئات عالية الخطورة لما في ذلك من أثر في خفض الحالات الشديدة وحماية الصحة العامة. ولتعظيم الفائدة من الجرعة الثانية لما تقوم به الشركات الصانعة للقاحات من أبحاث لتضمين الأنماط المتحورة من الفيروس في لقاحاتها.

ودعت الصحة جميع المواطنين والمقيمين إلى المسارعة للتسجيل لأخذ اللقاح عبر تطبيق صحتي خصوصاً الأشخاص الأكثر عرضة لخطر تداعيات الفيروس.

 

الرياض
وزارة الصحة

التعليقات

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أحدث التعليقات

دكتور رايق بن فايق
إذا كان التستر منتشر بهذا الشكل نتمنى وجود دراسة وحلول من الذكاء أحينا استثمار المشكلة والقضاء عليها بطرق مختلفة وسهلة منها وضع رخصة وعقود ورسوم حكومة وو ضع نسبة لجميع الأطراف والشركاء وتشجيع الاستثمار وجعل الوافدين يدفعون الأموال داخل البلد وتحديد نسبة التحويل إلى نسب قليلة لا يمكن تجاوزها
دكتور رايق بن فايق
الحل في حال الحظر هو خصم رواتب الموظفين إلى الثلث وباقي الراتب يوضع في صندوق إعانة البطالة وباقي الشعب من الطبقة الفقيرة وأصحاب الدخل المحدود لأن الحظر سوف يطال الجميع وهو دمار اقتصادي للدول والمواطنين
.4love
مجرد توقعات 🤷‍♂️💔😅
.4love
المواشي اسعارها غالي وفيه استغلال كبير من اصحابها 💔🤷‍♂️
ابوبدر
امنعوا الصابون والكريمات وخلوا رمضان يعدي على خير.😂

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