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أمانة جدة تغلق 81 من المحال التجارية في سوق الصواريخ

منذ 22 دقيقة
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أمانة جدة تغلق 81 من المحال التجارية في سوق الصواريخ

جدة (صدى):
تمكنت بلدية المليساء الفرعية التابعة لأمانة جدة، بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة، من إغلاق81 من المحال التجارية في سوق الصواريخ جنوب المحافظة.

وجاء ذلك بعد زيارة 151 موقعًا وإغلاق 81 محلًا تجاريًا وإشعار 47 موقعًا مخالفًا، وذلك نتيجة المخالفات المرصودة على مرتادي السوق والبائعين بعدم التقيد باشتراطات السلامة الصحية.

وأتلفت الفرق الميدانية 320 طنًا من الملابس المستعملة، حيث تواصل الفرق الميدانيةالحملات التفتيشية على جميع المنشآت ذات العلاقة.

وكان مقطع فيديو قد أظهر تجمع العديد من الأشخاص في سوق الصواريخ جنوب جدة للتجارة، غير ملتزمين بالإجراءات الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

 

أمانة جدة
سوق الصواريخ

التعليقات

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أحدث التعليقات

دكتور رايق بن فايق
إذا كان التستر منتشر بهذا الشكل نتمنى وجود دراسة وحلول من الذكاء أحينا استثمار المشكلة والقضاء عليها بطرق مختلفة وسهلة منها وضع رخصة وعقود ورسوم حكومة وو ضع نسبة لجميع الأطراف والشركاء وتشجيع الاستثمار وجعل الوافدين يدفعون الأموال داخل البلد وتحديد نسبة التحويل إلى نسب قليلة لا يمكن تجاوزها
دكتور رايق بن فايق
الحل في حال الحظر هو خصم رواتب الموظفين إلى الثلث وباقي الراتب يوضع في صندوق إعانة البطالة وباقي الشعب من الطبقة الفقيرة وأصحاب الدخل المحدود لأن الحظر سوف يطال الجميع وهو دمار اقتصادي للدول والمواطنين
.4love
مجرد توقعات 🤷‍♂️💔😅
.4love
المواشي اسعارها غالي وفيه استغلال كبير من اصحابها 💔🤷‍♂️
ابوبدر
امنعوا الصابون والكريمات وخلوا رمضان يعدي على خير.😂

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