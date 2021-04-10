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"المريسل" يسخر من "الشباب" قبل مواجهة الباطن : " ليث عجوز "

منذ 36 دقيقة
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"المريسل" يسخر من "الشباب" قبل مواجهة الباطن : " ليث عجوز "

طلال الغامدي (صدى):
سخر الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل، من فريق الشباب، قبل المواجهة المرتقبة أمام الباطن، ضمن مباريات دوري المحترفين.

وقال المريسل، عبر حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أتوقع الباطن يسويها في الشباب المتهالك.. هذا الشباب عبارة عن ليث عجوز لا مخالب له ولا أسنان.. خلونا نتابع ونشوف هذا المساء".

والجدير بالذكر أن الشباب يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب فرق أندية دوري المحترفين، بالتساوي مع الاتحاد برصيد 45 نقطة، بينما يتواجد الباطن في المركز الـ13، برصيد 28 نقطة.

 

الشباب
الباطن
المريسل

التعليقات

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أحدث التعليقات

دكتور رايق بن فايق
إذا كان التستر منتشر بهذا الشكل نتمنى وجود دراسة وحلول من الذكاء أحينا استثمار المشكلة والقضاء عليها بطرق مختلفة وسهلة منها وضع رخصة وعقود ورسوم حكومة وو ضع نسبة لجميع الأطراف والشركاء وتشجيع الاستثمار وجعل الوافدين يدفعون الأموال داخل البلد وتحديد نسبة التحويل إلى نسب قليلة لا يمكن تجاوزها
دكتور رايق بن فايق
الحل في حال الحظر هو خصم رواتب الموظفين إلى الثلث وباقي الراتب يوضع في صندوق إعانة البطالة وباقي الشعب من الطبقة الفقيرة وأصحاب الدخل المحدود لأن الحظر سوف يطال الجميع وهو دمار اقتصادي للدول والمواطنين
.4love
مجرد توقعات 🤷‍♂️💔😅
.4love
المواشي اسعارها غالي وفيه استغلال كبير من اصحابها 💔🤷‍♂️
ابوبدر
امنعوا الصابون والكريمات وخلوا رمضان يعدي على خير.😂

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