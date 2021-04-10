"المريسل" يسخر من "الشباب" قبل مواجهة الباطن : " ليث عجوز "

طلال الغامدي (صدى):
سخر الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل، من فريق الشباب، قبل المواجهة المرتقبة أمام الباطن، ضمن مباريات دوري المحترفين.
وقال المريسل، عبر حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أتوقع الباطن يسويها في الشباب المتهالك.. هذا الشباب عبارة عن ليث عجوز لا مخالب له ولا أسنان.. خلونا نتابع ونشوف هذا المساء".
والجدير بالذكر أن الشباب يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب فرق أندية دوري المحترفين، بالتساوي مع الاتحاد برصيد 45 نقطة، بينما يتواجد الباطن في المركز الـ13، برصيد 28 نقطة.