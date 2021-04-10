وسم " الحظر الكلي " يتصدر تويتر بعد زيادة عدد إصابات " كورونا "

الرياض (صدى):
تصدر وسم " الحظر الكلي " موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في المملكة اليوم السبت، بعد إعلان وزارة الصحة عن تسجيل (878) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19).
وطالب عدد من المواطنين بالحظر الكلي بعد تزايد عدد الإصابات، حيث قال أحدهم "لا بد من حظر للتنقل و للتجول يبدأ من الأيام القادمة و ينتهي في الخامس من شوال على الأقل".
وأضاف آخر : "لازم حظر كلي وبالأخص منطقة الرياض .. أحنا حارمين أنفسنا من الطلعات والجيات عشان اللامبالاة بعض الناس اللي ماتفهم".
في حين رأى أخرون أنه يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة وتجنب التجمعات خاصة في شهر رمضان بدلًا من فرض الحظر الكلي.