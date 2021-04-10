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وسم " الحظر الكلي " يتصدر تويتر بعد زيادة عدد إصابات " كورونا "

منذ 50 دقيقة
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وسم " الحظر الكلي " يتصدر تويتر بعد زيادة عدد إصابات " كورونا "

الرياض (صدى):
تصدر وسم " الحظر الكلي " موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في المملكة اليوم السبت، بعد إعلان وزارة الصحة عن تسجيل (878) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19).

وطالب عدد من المواطنين بالحظر الكلي بعد تزايد عدد الإصابات، حيث قال أحدهم "لا بد من حظر للتنقل و للتجول يبدأ من الأيام القادمة و ينتهي في الخامس من شوال على الأقل".

وأضاف آخر : "لازم حظر كلي وبالأخص منطقة الرياض .. أحنا حارمين أنفسنا من الطلعات والجيات عشان اللامبالاة بعض الناس اللي ماتفهم".

في حين رأى أخرون أنه يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة وتجنب التجمعات خاصة في شهر رمضان بدلًا من فرض الحظر الكلي.

 

إصابات كورونا
الحظر الكلي

التعليقات

دكتور رايق بن فايق
دكتور رايق بن فايق عدد التعليقات : 418
منذ 21 دقيقة
الحل في حال الحظر هو خصم رواتب الموظفين إلى الثلث وباقي الراتب يوضع في صندوق إعانة البطالة وباقي الشعب من الطبقة الفقيرة وأصحاب الدخل المحدود لأن الحظر سوف يطال الجميع وهو دمار اقتصادي للدول والمواطنين

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أحدث التعليقات

دكتور رايق بن فايق
إذا كان التستر منتشر بهذا الشكل نتمنى وجود دراسة وحلول من الذكاء أحينا استثمار المشكلة والقضاء عليها بطرق مختلفة وسهلة منها وضع رخصة وعقود ورسوم حكومة وو ضع نسبة لجميع الأطراف والشركاء وتشجيع الاستثمار وجعل الوافدين يدفعون الأموال داخل البلد وتحديد نسبة التحويل إلى نسب قليلة لا يمكن تجاوزها
دكتور رايق بن فايق
الحل في حال الحظر هو خصم رواتب الموظفين إلى الثلث وباقي الراتب يوضع في صندوق إعانة البطالة وباقي الشعب من الطبقة الفقيرة وأصحاب الدخل المحدود لأن الحظر سوف يطال الجميع وهو دمار اقتصادي للدول والمواطنين
.4love
مجرد توقعات 🤷‍♂️💔😅
.4love
المواشي اسعارها غالي وفيه استغلال كبير من اصحابها 💔🤷‍♂️
ابوبدر
امنعوا الصابون والكريمات وخلوا رمضان يعدي على خير.😂

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