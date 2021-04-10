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تطورات جديدة بشأن استعدادات الخطوط السعودية لعودة الرحلات الدولية

منذ 7 دقائق
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تطورات جديدة بشأن استعدادات الخطوط السعودية لعودة الرحلات الدولية

الرياض (صدى):
عقد مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية  السعودية اجتماعه الثاني للعام الحالي يوم الخميس الماضي، بجدة، برئاسة وزير النقل صالح الجاسر، لمناقشة الاستعدادات لعودة الرحلات الدولية الشهر المقبل.

واستعرض مدير عام المؤسسة العامة للخطوط الجوية السعودية المهندس إبراهيم العمر، جدول الأعمال والاطلاع على أعمال مجالس الإدارات واللجان التابعة للمؤسسة، ثم ناقش أعضاء المجلس العديد من الموضوعات المتعلقة باستراتيجية المؤسسة وتقارير الأداء وبرامج تطوير وتحسين الخدمات ومستجدات أعمال لجان المجلس.

كما ناقش المجلس عدداً من العروض التفصيلية التي قدمها مجموعة من القيادات التنفيذية في المؤسسة تضمنت التوجهات الاستراتيجية والمبادرات، بالإضافة إلى الاستعدادات لعودة الرحلات الدولية.

جدة
الرحلات الدولية
المؤسسة العامة للخطوط الجوية  السعودية

التعليقات

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أحدث التعليقات

دكتور رايق بن فايق
إذا كان التستر منتشر بهذا الشكل نتمنى وجود دراسة وحلول من الذكاء أحينا استثمار المشكلة والقضاء عليها بطرق مختلفة وسهلة منها وضع رخصة وعقود ورسوم حكومة وو ضع نسبة لجميع الأطراف والشركاء وتشجيع الاستثمار وجعل الوافدين يدفعون الأموال داخل البلد وتحديد نسبة التحويل إلى نسب قليلة لا يمكن تجاوزها
دكتور رايق بن فايق
الحل في حال الحظر هو خصم رواتب الموظفين إلى الثلث وباقي الراتب يوضع في صندوق إعانة البطالة وباقي الشعب من الطبقة الفقيرة وأصحاب الدخل المحدود لأن الحظر سوف يطال الجميع وهو دمار اقتصادي للدول والمواطنين
.4love
مجرد توقعات 🤷‍♂️💔😅
.4love
المواشي اسعارها غالي وفيه استغلال كبير من اصحابها 💔🤷‍♂️
ابوبدر
امنعوا الصابون والكريمات وخلوا رمضان يعدي على خير.😂

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