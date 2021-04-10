تطورات جديدة بشأن استعدادات الخطوط السعودية لعودة الرحلات الدولية

الرياض (صدى):
عقد مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية السعودية اجتماعه الثاني للعام الحالي يوم الخميس الماضي، بجدة، برئاسة وزير النقل صالح الجاسر، لمناقشة الاستعدادات لعودة الرحلات الدولية الشهر المقبل.
واستعرض مدير عام المؤسسة العامة للخطوط الجوية السعودية المهندس إبراهيم العمر، جدول الأعمال والاطلاع على أعمال مجالس الإدارات واللجان التابعة للمؤسسة، ثم ناقش أعضاء المجلس العديد من الموضوعات المتعلقة باستراتيجية المؤسسة وتقارير الأداء وبرامج تطوير وتحسين الخدمات ومستجدات أعمال لجان المجلس.
كما ناقش المجلس عدداً من العروض التفصيلية التي قدمها مجموعة من القيادات التنفيذية في المؤسسة تضمنت التوجهات الاستراتيجية والمبادرات، بالإضافة إلى الاستعدادات لعودة الرحلات الدولية.