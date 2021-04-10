"التجارة" للمتسترين:"قد تكون أنت القضية القادمة"

الرياض (صدى):
عقب متحدث وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين على إعلان النيابة العامة، على صدور حكم قضائي بسجن متهمين وتغريمهم ومصادرة مبالغ كبيرة بعد ثبوت جريمة التستر التجاري.
وقال عبدالرحمن الحسين، إنه بعد ضبط النيابة العامة لهذه الجريمة يقول لكل مُـتستر رجلا أو امرأة أعطى سجله التجاري للوافدين ويأخذ منهم مقابلا ماليا شهريا: "قد تكون أنت القضية القادمة"، وأن مؤسسات الدولة تعمل بكل جد لاجتثاث التستر التجاري.
وكانت النيابة العامة أعلنت اليوم عن صدور احكام بالسجن لمدد بلغ مجموعها 106 سنوات، وغرامة 1.080 مليون ومصادرة أموال مضبوطة قاربت 5 ملايين ريال.