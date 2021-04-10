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"التجارة" للمتسترين:"قد تكون أنت القضية القادمة"

منذ ساعة
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"التجارة" للمتسترين:"قد تكون أنت القضية القادمة"

الرياض (صدى):
عقب متحدث وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين على إعلان النيابة العامة، على صدور حكم قضائي بسجن متهمين وتغريمهم ومصادرة مبالغ كبيرة بعد ثبوت جريمة التستر التجاري.

 

وقال عبدالرحمن الحسين، إنه بعد ضبط النيابة العامة لهذه الجريمة يقول لكل مُـتستر رجلا أو امرأة أعطى سجله التجاري للوافدين ويأخذ منهم مقابلا ماليا شهريا: "قد تكون أنت القضية القادمة"، وأن مؤسسات الدولة تعمل بكل جد لاجتثاث التستر التجاري.

وكانت النيابة العامة أعلنت اليوم عن صدور احكام بالسجن لمدد بلغ مجموعها 106 سنوات، وغرامة 1.080 مليون ومصادرة أموال مضبوطة قاربت 5 ملايين ريال.

وزارة التجارة
التستر التجاري
النيابة العامة
عبدالرحمن الحسين

التعليقات

دكتور رايق بن فايق
دكتور رايق بن فايق عدد التعليقات : 418
منذ 15 دقيقة
إذا كان التستر منتشر بهذا الشكل نتمنى وجود دراسة وحلول من الذكاء أحينا استثمار المشكلة والقضاء عليها بطرق مختلفة وسهلة منها وضع رخصة وعقود ورسوم حكومة وو ضع نسبة لجميع الأطراف والشركاء وتشجيع الاستثمار وجعل الوافدين يدفعون الأموال داخل البلد وتحديد نسبة التحويل إلى نسب قليلة لا يمكن تجاوزها

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دكتور رايق بن فايق
إذا كان التستر منتشر بهذا الشكل نتمنى وجود دراسة وحلول من الذكاء أحينا استثمار المشكلة والقضاء عليها بطرق مختلفة وسهلة منها وضع رخصة وعقود ورسوم حكومة وو ضع نسبة لجميع الأطراف والشركاء وتشجيع الاستثمار وجعل الوافدين يدفعون الأموال داخل البلد وتحديد نسبة التحويل إلى نسب قليلة لا يمكن تجاوزها
دكتور رايق بن فايق
الحل في حال الحظر هو خصم رواتب الموظفين إلى الثلث وباقي الراتب يوضع في صندوق إعانة البطالة وباقي الشعب من الطبقة الفقيرة وأصحاب الدخل المحدود لأن الحظر سوف يطال الجميع وهو دمار اقتصادي للدول والمواطنين
.4love
مجرد توقعات 🤷‍♂️💔😅
.4love
المواشي اسعارها غالي وفيه استغلال كبير من اصحابها 💔🤷‍♂️
ابوبدر
امنعوا الصابون والكريمات وخلوا رمضان يعدي على خير.😂

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