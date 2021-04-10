«التقاعد» تحدد مواعيد عمل قنوات خدمة العملاء خلال رمضان والعيد

الرياض (صدى):
أكدت المؤسسة العامة للتقاعد، اليوم السبت، على استمرارية تقديم خدماتها واستقبال اتصالات عملائها طيلة شهر رمضان عبر قنوات خدمة العملاء المتعددة.
وأوضحت المؤسسة أن مواعيد العمل لقنوات خدمة العملاء خلال شهر رمضان ستكون على فترتين الأولى من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الرابعة مساءً، والثانية من الساعة التاسعة والنصف مساءً وحتى الساعة الواحدة صباحاً طيلة أيام الأسبوع ما عدا يوم الجمعة؛ حيث سيكون العمل من الساعة التاسعة والنصف مساءً وحتى الساعة الواحدة صباحاً.
وأضافت المؤسسة أنه ابتداء من اليوم الثامن والعشرين من رمضان وحتى نهاية الشهر الكريم سيكون العمل من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الرابعة مساءً.
في حين سيكون يوم العيد واليوم الذي يليه إجازة للمركز وسيستأنف العمل في اليوم الثالث من شهر شوال «وفق تقويم أم القرى» وسيكون العمل من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الرابعة مساءً.