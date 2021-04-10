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«التقاعد» تحدد مواعيد عمل قنوات خدمة العملاء خلال رمضان والعيد

منذ ساعة
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«التقاعد» تحدد مواعيد عمل قنوات خدمة العملاء خلال رمضان والعيد

الرياض (صدى):
أكدت المؤسسة العامة للتقاعد، اليوم السبت، على استمرارية تقديم خدماتها واستقبال اتصالات عملائها طيلة شهر رمضان عبر قنوات خدمة العملاء المتعددة.

وأوضحت المؤسسة أن مواعيد العمل لقنوات خدمة العملاء خلال شهر رمضان ستكون على فترتين الأولى من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الرابعة مساءً، والثانية من الساعة التاسعة والنصف مساءً وحتى الساعة الواحدة صباحاً طيلة أيام الأسبوع ما عدا يوم الجمعة؛ حيث سيكون العمل من الساعة التاسعة والنصف مساءً وحتى الساعة الواحدة صباحاً.

وأضافت المؤسسة أنه ابتداء من اليوم الثامن والعشرين من رمضان وحتى نهاية الشهر الكريم سيكون العمل من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الرابعة مساءً.

في حين سيكون يوم العيد واليوم الذي يليه إجازة للمركز وسيستأنف العمل في اليوم الثالث من شهر شوال «وفق تقويم أم القرى» وسيكون العمل من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الرابعة مساءً.

 

المؤسسة العامة للتقاعد
التقاعد

التعليقات

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أحدث التعليقات

دكتور رايق بن فايق
إذا كان التستر منتشر بهذا الشكل نتمنى وجود دراسة وحلول من الذكاء أحينا استثمار المشكلة والقضاء عليها بطرق مختلفة وسهلة منها وضع رخصة وعقود ورسوم حكومة وو ضع نسبة لجميع الأطراف والشركاء وتشجيع الاستثمار وجعل الوافدين يدفعون الأموال داخل البلد وتحديد نسبة التحويل إلى نسب قليلة لا يمكن تجاوزها
دكتور رايق بن فايق
الحل في حال الحظر هو خصم رواتب الموظفين إلى الثلث وباقي الراتب يوضع في صندوق إعانة البطالة وباقي الشعب من الطبقة الفقيرة وأصحاب الدخل المحدود لأن الحظر سوف يطال الجميع وهو دمار اقتصادي للدول والمواطنين
.4love
مجرد توقعات 🤷‍♂️💔😅
.4love
المواشي اسعارها غالي وفيه استغلال كبير من اصحابها 💔🤷‍♂️
ابوبدر
امنعوا الصابون والكريمات وخلوا رمضان يعدي على خير.😂

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