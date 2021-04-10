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"الصحة" تعلن عن فتح بوابة القبول والتسجيل لبرنامج "الأمن الصحي"

منذ 15 دقيقة
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"الصحة" تعلن عن فتح بوابة القبول والتسجيل لبرنامج "الأمن الصحي"

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الصحة بالتعاون مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، اليوم السبت، عن فتح بوابة القبول والتسجيل للبرنامج الوطني للأمن الصحي، وذلك اعتبارا من يوم غدٍ الأحد 11-4-2021م، حتى يوم السبت 24-4-2021م.

وأوضحت أن البرنامج مصمم لتدريب مسؤولي الأمن الصحي، لرفع مستوى الخدمات في مجال الرعاية الصحية، وليكونوا قادرين على إرشاد المراجعين والزوار، وتوفير بيئة آمنة وسليمة من المخاطر وفق أعلى المعايير.

وأشارت إلى شروط القبول في البرنامج والمستندات المطلوبة، وأجابت عن الأسئلة الشائعة بشأن البرنامج على الرابط التالي: ha.edu.sa/ar/health-care

 

وزارة الصحة
الأمن الصحي

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
توزيع الثقل على الفراغ محكوم بإطار المجموع النووي المغناطيسي
زنجبيل
الحمد لله رب العالمين أنه حفظ بلدنا و قيادتنا و كل انسان على هذه الأرض الطيبة الطاهرة. الحمد لله رب العالمين أنه فضحهم و نكل بهم و يمثلون أنفسهم فقط وضروا أنفسهم و سمعة أهليهم قبل كل شيء .
د محمد ماجد بخش
هو لا يعرف أنه يفعل خطأ لأن الخطأ في عرفه لا يتعارض مع عرف مصلحته وهي في بل الخضار لتبدو براقة جذابة منتعشة فتسوق سريعا وتلقى قبولا من المستهلك، وقديما قالوا مقولة ؛ أعيت من يداويها
د محمد ماجد بخش
وبعدين معاكم
د محمد ماجد بخش
ها هي جهود أبحاثي أنقلها لكم من ٧٠٠٠٠٠٠ ورقة إلى كلمات معدودات بينات واضحات وهي:- كل الذرات تتوافق وتتراص في الفراغ بوحدة ثقالة فراغية موحدة لوحدة ثقالة المجموع الثقالي الوزني تمثل بوحدات المغناطيسية القياسية العددية ومنها وحدة الصفر أعلى درجة ثبات لأعلى درجة ارتباط تتوافق وتتطابق مع ثقالة المركز الفراغية المحورية العددية

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