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أسطورة وحارس الهلال السابق يشيد بحارس الاتحاد

منذ 29 دقيقة
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أسطورة وحارس الهلال السابق يشيد بحارس الاتحاد

طلال الغامدي (صدى):
نشر أسطورة وحارس مرمى الهلال  السابق، محمد الدعيع، صورة للحارس البرازيلي لصفوف الاتحاد، مارسيلو غروهي، معلقا عليها:"هذا الحارس الأفضل في الدوري".

وكان محمد الدعيع هنأ الاتحاد بالفوز على ناديه بهدفين نظيفين خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس (الجمعة) ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري.

وقال: "ألف مبروك للاتحاد و هاردلك للزعيم، أمامنا مباريات صعبة ولكن هناك أخطاء لازم معالجتها من المدرب، طريقة الهلال أصبحت مكشوفة، وأتمنى تكون عنده عدة طرق لأنه يملك لاعبين مميزين قادرين على تحقيق الفوز.. رسالة للاعبين ما زال الدوري في أيديكم الروح والحماس والتركيز تجيب الدوري".

الهلال
محمد الدعيع
مارسيلو غروهي
حارس الاتحاد
الجولة 25 من الدوري

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د محمد ماجد بخش
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د محمد ماجد بخش
هو لا يعرف أنه يفعل خطأ لأن الخطأ في عرفه لا يتعارض مع عرف مصلحته وهي في بل الخضار لتبدو براقة جذابة منتعشة فتسوق سريعا وتلقى قبولا من المستهلك، وقديما قالوا مقولة ؛ أعيت من يداويها
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