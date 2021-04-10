اتحاد القدم يكمل تحضيراته لاستضافة مجموعات دوري أبطال آسيا

ماجد محمد (صدى):
استكمل اتحاد كرة القدم تحضيراته لاستضافة مباريات المجموعات الأولى، الثالثة والرابعة من دوري أبطال آسيا 2021 والتي ستقام خلال الفترة من 14 ـ 30 أبريل الجاري.
ومن المقرر أن تستضيف مدينة الرياض مباريات المجموعتين الأولى والرابعة، حيث تضم المجموعة الأولى أندية الهلال السعودي، شباب الأهلي دبي الإماراتي، آجمك الأوزبكي واستقلال دوشنبه الطاجيكي.
وتضم المجموعة الرابعة أندية، النصر السعودي، السد القطري، الوحدات الأردني، والفائز من مباراة فولاد خوزستان الإيراني والعين الإماراتي التي ستقام اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، كما تستضيف محافظة جدة مباريات المجموعة الثالثة، والتي تضم أندية الأهلي السعودي، الدحيل القطري، الشرطة العراقي واستقلال طهران الإيراني.
وينسق الاتحاد السعودي مع نظيره الآسيوي والجهات المعنية بشأن تنفيذ البروتوكول الصحي بكل دقة، بالإضافة إلى وضع خطة كاملة لتنقلات وإقامة الفرق المشاركة.