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اتحاد القدم يكمل تحضيراته لاستضافة مجموعات دوري أبطال آسيا

منذ 55 دقيقة
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اتحاد القدم يكمل تحضيراته لاستضافة مجموعات دوري أبطال آسيا

ماجد محمد (صدى):

استكمل اتحاد كرة القدم تحضيراته لاستضافة مباريات المجموعات الأولى، الثالثة والرابعة من دوري أبطال آسيا 2021 والتي ستقام خلال الفترة من 14 ـ 30 أبريل الجاري.

ومن المقرر أن تستضيف مدينة الرياض مباريات المجموعتين الأولى والرابعة، حيث تضم المجموعة الأولى أندية الهلال السعودي، شباب الأهلي دبي الإماراتي، آجمك الأوزبكي واستقلال دوشنبه الطاجيكي.

وتضم المجموعة الرابعة أندية، النصر السعودي، السد القطري، الوحدات الأردني، والفائز من مباراة فولاد خوزستان الإيراني والعين الإماراتي التي ستقام اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، كما تستضيف محافظة جدة مباريات المجموعة الثالثة، والتي تضم أندية الأهلي السعودي، الدحيل القطري، الشرطة العراقي واستقلال طهران الإيراني.

وينسق الاتحاد السعودي مع نظيره الآسيوي والجهات المعنية بشأن تنفيذ البروتوكول الصحي بكل دقة، بالإضافة إلى وضع خطة كاملة لتنقلات وإقامة الفرق المشاركة.

دوري أبطال آسيا
اتحاد كرة القدم

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
توزيع الثقل على الفراغ محكوم بإطار المجموع النووي المغناطيسي
زنجبيل
الحمد لله رب العالمين أنه حفظ بلدنا و قيادتنا و كل انسان على هذه الأرض الطيبة الطاهرة. الحمد لله رب العالمين أنه فضحهم و نكل بهم و يمثلون أنفسهم فقط وضروا أنفسهم و سمعة أهليهم قبل كل شيء .
د محمد ماجد بخش
هو لا يعرف أنه يفعل خطأ لأن الخطأ في عرفه لا يتعارض مع عرف مصلحته وهي في بل الخضار لتبدو براقة جذابة منتعشة فتسوق سريعا وتلقى قبولا من المستهلك، وقديما قالوا مقولة ؛ أعيت من يداويها
د محمد ماجد بخش
وبعدين معاكم
د محمد ماجد بخش
ها هي جهود أبحاثي أنقلها لكم من ٧٠٠٠٠٠٠ ورقة إلى كلمات معدودات بينات واضحات وهي:- كل الذرات تتوافق وتتراص في الفراغ بوحدة ثقالة فراغية موحدة لوحدة ثقالة المجموع الثقالي الوزني تمثل بوحدات المغناطيسية القياسية العددية ومنها وحدة الصفر أعلى درجة ثبات لأعلى درجة ارتباط تتوافق وتتطابق مع ثقالة المركز الفراغية المحورية العددية

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