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القبض على 4 مقيمين ارتكبوا عددا من الجرائم في الرياض

منذ 48 دقيقة
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القبض على 4 مقيمين ارتكبوا عددا من الجرائم في الرياض

الرياض (صدى):
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (4) مقيمين من الجنسية التشادية، جميعهم في العقد الثالث من العمر، ارتكبوا عددا من الجرائم، بذات النمط والسلوك الإجرامي في عدد من أحياء الرياض، تمثلت في سرقة المركبات بالقوة واستخدامها في جرائم تنوعت بين سلب للعمالة الوافدة وتكسير زجاج المركبات المتوقفة والاستيلاء على ما تحويه من مقتنيات، وتم استرداد المركبات المسروقة .

وقد جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

شرطة الرياض
خالد الكريديس

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
توزيع الثقل على الفراغ محكوم بإطار المجموع النووي المغناطيسي
زنجبيل
الحمد لله رب العالمين أنه حفظ بلدنا و قيادتنا و كل انسان على هذه الأرض الطيبة الطاهرة. الحمد لله رب العالمين أنه فضحهم و نكل بهم و يمثلون أنفسهم فقط وضروا أنفسهم و سمعة أهليهم قبل كل شيء .
د محمد ماجد بخش
هو لا يعرف أنه يفعل خطأ لأن الخطأ في عرفه لا يتعارض مع عرف مصلحته وهي في بل الخضار لتبدو براقة جذابة منتعشة فتسوق سريعا وتلقى قبولا من المستهلك، وقديما قالوا مقولة ؛ أعيت من يداويها
د محمد ماجد بخش
وبعدين معاكم
د محمد ماجد بخش
ها هي جهود أبحاثي أنقلها لكم من ٧٠٠٠٠٠٠ ورقة إلى كلمات معدودات بينات واضحات وهي:- كل الذرات تتوافق وتتراص في الفراغ بوحدة ثقالة فراغية موحدة لوحدة ثقالة المجموع الثقالي الوزني تمثل بوحدات المغناطيسية القياسية العددية ومنها وحدة الصفر أعلى درجة ثبات لأعلى درجة ارتباط تتوافق وتتطابق مع ثقالة المركز الفراغية المحورية العددية

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