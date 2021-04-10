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بالفيديو.. «الأمن العام» يكشف عن قائمة بالمضبوطين في عدد من الجرائم

منذ 21 دقيقة
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بالفيديو.. «الأمن العام» يكشف عن قائمة بالمضبوطين في عدد من الجرائم

الرياض (صدى):
كشف الأمن العام، اليوم السبت، عن حصيلة عدد من الجرائم التي تم القبض على المتهمين بارتكابها خلال الأيام الماضية.

وتمكنت الجهات الأمنية من القبض على مواطن قام بدهس مقيم أمام أحد المحال التجارية في الخبر ثم لاذ بالهرب.

كما تم القبض على مواطن ومقيم من الجنسية السورية استعرضوا مبالغ مالية وبحوزتهم مواد مخدرة في الرياض.، بالإضافة إلى ثلاثة مقيمين من الجنسية الباكستينية انتحلوا صفة رجال أمن وقاموا بالتخطيط للدخور لأحد المنازل، في جدة.

وتم ضبط 10 أشخاص مارسوا عمليات التصب والاحتيال على عدد من الشركات والمؤسسات التجارية في الرياض، بالإضافة إلى مقيم من الجنسية السورية ارتكب عدد من الجرائم تمثلت في كسر زجاج المركبات وسرقة مابداخلها من مقتنيات شخصية.

 

الرياض
جرائم
الأمن العام

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
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حبظلم الاثول
هههههه طرق العلاج للمرأه مشاهدة الأفلام الخليعه بكثره يوميا تتحسن خصوبة المرأه
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ممكن تكون محاولة -T-N-حار،فاشلة.
واضح*** وصريح***
ممكن تكون محاولة -T-N-حار،فاشلة.
واضح*** وصريح***
هههههههههههههه،

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