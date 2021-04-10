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حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد على المملكة

منذ 26 دقيقة
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حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد على المملكة

الرياض (صدى):
أصدر المركز الوطني للأرصاد، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد، على المملكة.

ومن المتوقع أن تكون السماء غائمة جزئياً والفرصة لاتزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض ونجران كذلك على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير والباحة، كما يستمر الانخفاض في درجا ت الحرارة المصحوب برياح نشطة على المناطق الشمالية والغربية للمملكة يمتد إلى الأجزاء الشمالية من وسط وشرق المملكة.

وأوضح التقرير أن مكة المكرمة ستشهد أعلى درجة حرارة نهارًا وتبلغ 37 درجة مئوية، في حين ستشهد طريف أقل درجة حرارة وهي 16 مئوية.

 

وأشار التقرير إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25 – 48 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

 

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية تتحول ليلاً على الجزء الشمالية الى شمالية غربية بسرعة 20-42كم / ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر نصف إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

المملكة
حالة الطقس
الأحد
المركز الوطني للأرصاد

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
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حبظلم الاثول
هههههه طرق العلاج للمرأه مشاهدة الأفلام الخليعه بكثره يوميا تتحسن خصوبة المرأه
واضح*** وصريح***
ممكن تكون محاولة -T-N-حار،فاشلة.
واضح*** وصريح***
ممكن تكون محاولة -T-N-حار،فاشلة.
واضح*** وصريح***
هههههههههههههه،

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