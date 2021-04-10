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تعرف على الحكم الحسناء التي أثارت شائعات قيادتها قمة الأهلي والزمالك ضجة كبيرة

منذ 39 دقيقة
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تعرف على الحكم الحسناء التي أثارت شائعات قيادتها قمة الأهلي والزمالك ضجة كبيرة

القاهرة (صدى):
تناقلت أنباء حول تولي الحكم التونسية سمر حسني القيادة التحكيمية لمباراة القمة التي ستجمع الأهلي والزمالك الأحد، في الدوري المصري لكرة القدم.

وأشارت بعض الصفحات الرياضية على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أنها مرشحة لتولي إدارة مباراة الأهلي والزمالك المقبلة، ولكن حقيقة الأمر أن ما تردد ليس له أي أساس من الصحة.

وكان أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة قد أعلن عن إقامة القمة المقبلة بطاقم حكام مصري، فيما تنتمي الحكم سمر حسني لحكام الدرجة الثالثة، وهي أولى درجات الحكام، لكنها لم تجر الاختبارات الفنية والبدنية اللازمة قبل انطلاق الموسم الجاري، وذلك من أجل اجتياز امتحانات الالتحاق بالدرجة الثانية (ب) وهو ما يعني أنها لا تدير حاليا مباريات رسمية في المسابقات التي ينظمها الاتحاد التونسي، بحسب "روسيا اليوم".

 

وشاركت حسني التي تبلغ 20 عاما كحكم مساعدة في 4 مباريات ضمن بطولات الناشئين، لكنها لا تدخل حاليا ضمن القائمة الرسمية، فيما اشتهرت الحكم الشابة على مواقع التواصل الاجتماعي بنشرها صورا مثيرة.

الحكم التونسية سمر حسني
قمة الأهلي والزمالك
الدوري المصري لكرة القدم

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د محمد ماجد بخش
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حبظلم الاثول
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ممكن تكون محاولة -T-N-حار،فاشلة.
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